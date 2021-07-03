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23歲護理師買「航運」一個月賺295萬！開心喊：好幾年的薪水

聯合新聞網 / 綜合報導
今年航運景氣熱絡。（路透）
今年航運景氣熱絡。（路透）

全球缺櫃、塞港現象頻傳，讓海運供應鏈緊繃，運費居高不下，航運股也大漲，成為近期來最熱門的標的之一，吸引不少散戶搶著當「航海王」，一名23歲的護理師分享了自己的「航運之旅」，他在一個月內賺了好幾年的薪水，直呼「真的好不敢相信，一切就好像夢一樣」。

網友在社群平台「Dcard」以「分享我的航運之旅」發文，他表示最近看大家每天在偉大航道打打殺殺，因此有感而發，自己今年23歲，畢業出社會也一年了，這一年來在職場上真的有太多心酸不為人知，因為職業是護理師的關係要輪班真的很累，但疫情的關係導致大航海時代開啟，自己也加入了偉大航道。

他在月初時買了長榮股期，現在漲翻天，一個月賺了好幾年的薪水，他表示「真的好不敢相信，一切就好像夢一樣」，但他也認為「再怎麼波瀾壯闊的冒險，都會有結束的一天」，於是決定見好就收，也大方貼出自己的對帳單，一共賺了295萬元，因為「今天是我生日，決定全部賣掉，給自己一個最棒的生日禮物。」

網友看了紛紛回應「同是護理師，給個respect」、「恭喜～～～～～」、「恭喜，有賺錢都是真的」，但也有人認為「處置前長榮期的槓桿也有6.17倍，融資才1.67倍，當然看好就用期貨啊！不過23歲本金就70幾萬也不少了吧」、「賭錯邊不要跳樓喔，賺很賺啦，少年股神給你當，如果沒搞錯，你這種大槓桿玩法，只要輸一次就跳樓，建議好好做風險管理，帳面多漂亮沒有用，錢是賺長期的，個人建議」。

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