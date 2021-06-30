漲停！分析師昨喊「全力放空航運鋼鐵」 網驚：他的信眾還好嗎？

台股今（30）日一開盤鋼鐵高達20檔個股飆上漲停板，尾盤航運接力拉高，貨櫃三雄齊漲停，再次刷新台股盤中歷史新高，一度衝達17,745.84點。散戶紛紛在網路上請益現在還能進場嗎？甚至有部分網友挖出一名證券分析師昨看跌喊「全力放空航運鋼鐵」，引起不少人好奇他的信眾今天是否慘賠。

摩爾證券投顧分析師王文良長期看空台股，昨日在Youtube上傳股市分析影片，並在臉書粉專發文大推「明天全力放空航運鋼鐵」，儘管市場看漲，他依然看空航運、鋼鐵，認為局面隨時往下反轉，因爲28日萬海、長榮、陽明等航運股都是開盤衝高後拉回，散裝航運裕民、新興、慧洋也是一樣走勢，「當市場一面倒看多航運鋼鐵，不計價瘋狂買進就是反轉的關鍵時刻」。

不過，今日多檔鋼鐵、航運照樣強勢漲停，令臉書不公開社團「花花當沖分享社」網友好奇詢問「不知道他跟他的信眾今天如何」，其他人則笑說「感謝反指標」、「股海冥燈」、「跟著他反著買也是好事」、「這是今天讓我笑得最大聲的一件事情！」、「他喊空已經喊一年了」。

甚至有人貼出對帳單，證明自己做空買了五張今日漲停的萬海，卻慘賠6.5萬元，但也有人找出鋼鐵少數幾股開高走低「如果是空海光、威致就厲害了」。