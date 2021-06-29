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他問台積電買進價400元何時賣 名下3間房反成網友熱議焦點

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友問手上有400元左右買進的台積電股票，該何時獲利了結。圖為台股示意圖。報系資料照
有網友問手上有400元左右買進的台積電股票，該何時獲利了結。圖為台股示意圖。報系資料照

今(29)日台股開盤漲逾百點，最高達17713點，突破前波17709點，再創歷史新高。有網友一早在PTT上詢問，若手中有400元買進的台積股票，會考慮何時出場，並曝自己名下有3間房，網友對此討論兩極。

一名網友貼出自己的股市投資損益表，詢問大家「手上有400元上下台積的會何時考慮出場？」他想知道買台積電股票的股民都繼續抱著每季領紅包嗎？大家在等更大的價差才會獲利了結，或是期待未來有更高的股利和股價；此外，長期投資的人會繼續將配得的股利再投進去嗎？

原PO並稱自己32歲，名下有3間房，包括位於北市忠誠路30年40坪左右的房子、大坪林一間40年約30坪的公寓，及台南東區一棟3年新25坪的大樓，也坦承有些是「前人種樹後人乘涼」。

有網友還說，原PO看似不缺錢，「賣了也不知道要花去哪」，「可以給我錢嗎？」除了台積電，網友似乎對原PO持有的3間房討論更熱烈，認為除了忠誠路的房子還算值錢，其他怎麼連破公寓「也拿出來現」、「公寓搞不好還沒繼承」，對於原PO稱「後人乘涼」一說，網友則感嘆：「投對胎真的比什麼都重要」、「你已經很努力了，很努力的的投對胎了」。

原PO出示前幾日的投資損益表。擷自PTT
原PO出示前幾日的投資損益表。擷自PTT

台積電 房市 台股

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