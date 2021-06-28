小資女貸款當沖「負債百萬」 10萬紓困金也賠進去！ 網友籲：菜鳥別碰

投資股票是現代人用來增加資產的手段之一，但若將「投機」錯認為是在「投資」 ，後果恐不堪設想。一名女網友就在網路上求助，自己因為玩當沖，導致身上背負著百萬債務，讓她生活幾乎喘不過氣，引發網友熱議。

一名女網友以「負債一百萬怎麼辦」為題，在Dcard論壇上向網友求助。原PO表示自己因為玩股票（當沖），現在身上不僅背了銀行的信貸80幾萬，就連之前10萬元的紓困貸款也賠進去了，即使正常上班也不夠付每個月的還款金額、銀行也借不到錢了，一個月才賺3萬多要怎麼還這些錢？因此原PO想向過來人請教「是怎麼還款的」。

貼文一出，也引出過來人分享經驗。有網友表示「被家人害到欠國稅跟銀行共200萬，幾乎毀了大半人生。100萬真的不多，心態調整好、省吃儉用，生活品質差一點還是過的去的」；另也有網友提醒「我2020年3月被騙到負債137萬，現在已還到一半，明年過年可還完，心態就是省吃儉用，（就）怕妳走偏路。還是要說別騙人、別害人、別走上絕路，路窄了沒錯，但不會有人可憐妳或感同身受，只有自己能拉自己一把」。

許多網友紛紛鼓勵原PO、提出解決方案「找家裡人求救」、「至少信用還錢部分得做好」、「信貸要先處理，不行就找家人」、「看能不能跟銀行做債務協商」、「請跟銀行談，妳很有誠意會分期還本金，但利息沒辦法」、「跟銀行談好清償計畫吧，他們處理妳這種很有經驗了」、「我自己也是負債一百多（萬），也處理好一部分了，慢慢處理總會結束，日子總在過嘛！」。

不過，網友們也再次叮嚀「大學教授曾經跟我們說過，當沖不要碰」、「不要把股票當作投機的心態再玩，一步一腳印慢慢回來吧」、「股市真的是90%輸錢的市場」、「當沖高手絕對可以玩到財富自由，但絕對不是妳這種菜鳥」。