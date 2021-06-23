聯亞藥興櫃飆220元漲幅633% 股民嘆一路掛單都沒成交：真有人買到？

聯亞生技集團子公司聯亞藥（6562）今（23）日以30元登錄興櫃，盤中一度衝達220元，漲幅達633%。然而有股民一早9點買單從40元掛到70元都買不到，「然後就一路看它破200了」。他因此好奇詢問，真的有股民成功買到聯亞藥嗎？

聯亞藥今日最低成交價為37.5元，盤中最高一度飆到220元，直至下午2點仍維持在逾210元的高價。有股民一早原本掛單想買進，不料卻只能眼睜睜目送它直衝200，大嘆「現在這價位我也不敢買了」。原PO表示，由於興櫃明天的開盤是用今天的均價下去開，認為今天買在200的恐怕「很抖」。

該文引出不少相同遭遇的股民，「47掛不到直接放棄」、「一路掛到100沒有半張成交」、「開盤掛70都沒成交，反而一直成交低於70的」。不少人認為該繼續觀望，開這種價還是別亂接，「反正興櫃明天一定從山腰開盤」。

有股民分享掛單技巧，興櫃價格最好跟著5檔，不然會跳過。也有人認為興櫃買賣制度實在很迷，無論掛多少價，要不要賣你都是由造市商決定。

根據櫃買中心常見問題，興櫃股票屬於議價交易市場，由推薦證券商之報價主導交易進行，成交的一方一定是推薦證券商，投資人間無法相互成交。因此當投資人下單買賣興櫃股票，欲買進股票應參考推薦證券商的「賣出」報價，欲賣出股票則應參考推薦證券商的「買進」報價，這樣才能提高成交機會。

櫃買中心也解釋，就算委託「買進」價格高於最近一筆「成交價」，還是有機率沒有成交，因為最近一筆成交價可能是其他投資人委託「賣出」價格，買賣別不同不適合相互比較。應該參考推薦證券商對該股票的「賣出」報價是否低於自己的「買進」委託價，才可提高成交機會。