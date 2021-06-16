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連跌！友達大戶怒刷多筆「414」賣單 怨氣沖天笑壞網友

聯合新聞網 / 綜合報導
台股示意圖。記者胡經周／攝影
台股示意圖。記者胡經周／攝影

接連三家外資降評面板雙虎友達（2409）、群創（3481），面板利空不斷走勢疲軟，群創更是跌回1字頭。不過，有眼尖的股民發現，友達盤中交易出現14筆「414」賣單，似是友達大戶止損出場，諧音「死一死」怨氣沖天也笑翻不少網友。

摩根大通對友達、群創估值分別從40元、39元砍到16.5元；美銀從41.7元、39.5元砍到17.2元、15.6元；花旗對友達則從42元砍到25元。

股民在PTT發文表示，這幾天身邊朋友有買面板的臉都很臭，「然後剛剛群組裡看到的，這應該是友達的大戶嗎？」，照片可見今早10點盤中交易明細，出現連續14筆「414」賣單。

網友們笑說「笑死氣氣氣氣氣」、「大戶樸實無華的抱怨」、「上次陽明跌深487連發，現在414面板即將噴發囉」，還有分析師推測這可能是短線投資人認賠。

不過，外資今日買超前三個股就是群創、友達、彩晶（6116），也讓PTT網友大傻眼，發面板利空消息後，又回頭低接。

友達 面板

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