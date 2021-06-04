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他買高端疫苗股145張 慘虧逾1500萬元「誰能比我慘」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照
圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台灣新冠肺炎本土病例激增，民眾盼望疫苗救急，雖然衛福部宣布已簽約購買高端、聯亞兩家國內疫苗各500萬劑，但因為國人信心不足，再加上不斷被質疑有炒股疑慮，今（4）日開盤高端就吞第5根跌停。一名購買高端疫苗股票的網友發文哀號，表示自己買了145張高端股票，但如今大虧逾1537萬元，讓他快崩潰「高端亡魂，誰能比我慘」。

從這名網友在《Dcard》貼出的截圖可看到，他買了145張高端疫苗股票，購入時的均價是360.42元，但如今現價卻跌到256元，虧損高達1537萬9727元，讓他崩潰地說「唉，來比慘啊，各位少年股神出來，繼續輪班救台灣囉」。

原PO在留言處說明，自己去年跟今年都有賺，「前前後後從高端撈的跟這幾天賠的差不多了」，但如今直接攤平攤到死，賠掉一間房子。雖然虧損嚴重，但他似乎還想再觀望，「10根我就認賠殺出了」。

貼文一出也讓其他人嘆為觀止，「這本也太厚了吧」、「這你對帳單？光本5000萬欸」、「好扯，傾家蕩產」、「均價也太高」、「要比慘，原PO應該是完勝吧」、「好奇原PO怎麼想買這個，該不會是新手吧？」、「照你這樣玩早晚有一天會賠光」。

一名網友買了145張高端疫苗股票，結果虧損逾1537萬元。 圖／翻攝自《Dcard》
一名網友買了145張高端疫苗股票，結果虧損逾1537萬元。 圖／翻攝自《Dcard》

高端疫苗

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