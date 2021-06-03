快訊

直播／公布各縣市最新疫苗接種率？ 陳時中14時記者會

直播／「小英給我疫苗」 全民快閃活動

男友喊辦紓困貸款10萬買金融股 她無奈：莫名其妙負債

聯合新聞網 / 綜合報導
為紓解因疫情帶來的經濟衝擊，行政院推出紓困4.0方案，其中勞工紓困貸款也比照去年再度上路。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
為紓解因疫情帶來的經濟衝擊，行政院推出紓困4.0方案，其中勞工紓困貸款也比照去年再度上路。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

這一波新冠肺炎疫情來得凶猛，全國進入三級警戒之後，許多公司與勞工陷入經濟困境，行政院因而火速推動紓困4.0方案，包含沿用去年的開放勞工貸款10萬政策，而「貸款買股票」的話題也再度掀起討論。

行政院今（3）日正式通過規模達2600億元的紓困4.0預算，其中449億元預計用於185萬名自營作業者或無一定雇主勞工的生活補貼，及接受50萬勞工申請紓困貸款的利息補貼。其中勞工紓困貸款因申辦資格寬鬆，可能再次掀起申貸熱潮。

一名女網友在網路論壇「Dcard發文，說男友想辦10萬紓困貸款，目的是要拿去投資金融股。女網友認為這樣等於讓自己「莫名其妙負債」，而且也不能保證一定會賺錢，因此勸男友打消念頭。但男友卻堅稱每個月只要拿出3千多元還3年，利率很低，很多人這樣玩，反而數落她「不會想」，甚至還說是在唱衰，讓她感到相當無奈，只能上網詢求意見：「他的想法這樣對嗎？」

網友們對此討論熱烈，並且分成兩派，贊成男友做法的人表示「不賺白不賺」，「正確的啊，死存錢不會更有錢，機會來了就是衝一波」、「利息總共不到兩千，超級低欸！撇開道德，通通買銀行股，股息都超過」、「我去年就有借，買了3張29的0056，去年除息就有4800股利，可以抵稅，又賺1萬6的價差」、「10萬可以買低價銀行股或華航慢慢放，怎麼樣賺的也會超過利息錢」。

另一派則持反對立場，「妳的觀念比男友好」、「不要跟真正需要的人搶資源」、「眼裡只看到利益沒有考慮後果的人是聽不進去的」、「給你10萬是為了讓你生活，而不是讓你投資，10萬如果賺了恭喜，如果賠掉呢？」、「金融股殖利率高沒錯，但是別忘了股價現在已經是歷史高點了，銀行不會倒，但是股價可以跌」、「行員表示一堆人借了之後每個月的3000多塊都還不出來」。

也有人認為投資不是壞事，重點是慎選標的，「好的金融股穩穩收息穩穩賺，不好的金融股賺了股利賠價差」、「這時機真的不適合買金融股，應該買基期低或是成長股，絕對比金融股好」。

金融股 疫情紓困 Dcard

延伸閱讀

整理包／紓困4.0即將上路 受惠對象、補助金額一次看懂

紓困4.0來了 網怒：別人領錢勞工又要貸款「最軟那塊隨便戳嗎」

台股鋼鐵人、航海王當紅 為何金融股「最壞情況已過 好日子要等等」？

年輕人都愛存金融股 網點出一好處：不香嗎？

相關新聞

男友喊辦紓困貸款10萬買金融股 她無奈：莫名其妙負債

這一波新冠肺炎疫情來得凶猛，全國進入三級警戒之後，許多公司與勞工陷入經濟困境，行政院因而火速推動紓困4.0方案，包含沿用去年的開放勞工貸款10萬政策，而「貸款買股票」的話題也再度掀起討論。 行政

龍巖 vs 高端疫苗哪個趨勢比較強？網友熱議

龍巖（5530）連兩天亮燈漲停引來市場關注，繼昨日有網友在PTT上發問「龍巖漲停代表啥?」，今日則是有人以「龍巖 vs ...

台股暴跌「All in」被看衰！ 女星14天內獲利近30萬元

前兩週台灣本土疫情首度突破二位數確診，掀起一波台股拋售潮，大盤一度崩跌1417.86點，但在外資散戶恐慌時，藝人吳淡如反而「貪小便宜」逆勢進場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。