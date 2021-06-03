男友喊辦紓困貸款10萬買金融股 她無奈：莫名其妙負債

這一波新冠肺炎疫情來得凶猛，全國進入三級警戒之後，許多公司與勞工陷入經濟困境，行政院因而火速推動紓困4.0方案，包含沿用去年的開放勞工貸款10萬政策，而「貸款買股票」的話題也再度掀起討論。

行政院今（3）日正式通過規模達2600億元的紓困4.0預算，其中449億元預計用於185萬名自營作業者或無一定雇主勞工的生活補貼，及接受50萬勞工申請紓困貸款的利息補貼。其中勞工紓困貸款因申辦資格寬鬆，可能再次掀起申貸熱潮。

一名女網友在網路論壇「Dcard」發文，說男友想辦10萬紓困貸款，目的是要拿去投資金融股。女網友認為這樣等於讓自己「莫名其妙負債」，而且也不能保證一定會賺錢，因此勸男友打消念頭。但男友卻堅稱每個月只要拿出3千多元還3年，利率很低，很多人這樣玩，反而數落她「不會想」，甚至還說是在唱衰，讓她感到相當無奈，只能上網詢求意見：「他的想法這樣對嗎？」

網友們對此討論熱烈，並且分成兩派，贊成男友做法的人表示「不賺白不賺」，「正確的啊，死存錢不會更有錢，機會來了就是衝一波」、「利息總共不到兩千，超級低欸！撇開道德，通通買銀行股，股息都超過」、「我去年就有借，買了3張29的0056，去年除息就有4800股利，可以抵稅，又賺1萬6的價差」、「10萬可以買低價銀行股或華航慢慢放，怎麼樣賺的也會超過利息錢」。

另一派則持反對立場，「妳的觀念比男友好」、「不要跟真正需要的人搶資源」、「眼裡只看到利益沒有考慮後果的人是聽不進去的」、「給你10萬是為了讓你生活，而不是讓你投資，10萬如果賺了恭喜，如果賠掉呢？」、「金融股殖利率高沒錯，但是別忘了股價現在已經是歷史高點了，銀行不會倒，但是股價可以跌」、「行員表示一堆人借了之後每個月的3000多塊都還不出來」。

也有人認為投資不是壞事，重點是慎選標的，「好的金融股穩穩收息穩穩賺，不好的金融股賺了股利賠價差」、「這時機真的不適合買金融股，應該買基期低或是成長股，絕對比金融股好」。