《零股獲利術》股東會紀念品這樣領 三萬小投資吃全餐

全餐型股東會紀念品投資法

用3萬元，就讓你股東會紀念品領不完

什麼是全餐型投資法？全餐指的就是一整套的餐點，其中有前菜沙 拉、湯品、附餐、主食、甜品蛋糕、飲料，通通包含在內。同理，這指的是上市櫃股東會紀念品全餐，全都要，一個都不放過。

全餐型投資法所需的投資金額約3萬元。千萬不要懷疑！進行一次性的3萬元投資後，你就可以享有每年股東會帶給你的紀念品，老師要特別再補充一個觀念給你，只要你名下擁有上市櫃公司的股票，而該公司當年度有發放紀念品，那麼你就可以每年領取該公司的股東會紀念品。這不會有期限的問題，除非該公司的股票有下市、增減資或合併狀況發生，除此之外你都將終生享有這樣的權利。

另外，這3萬元的總投資金額，你可以參考HiStock嗨投資網站內的整理，該網站會整理每年度的股東會最新公告。你只要先將2021年公告會發放股東會紀念品的上市櫃公司全部買下1股，就可以完成全餐型的投資，總購買金額加上手續費不會超過新台幣3萬元，每年發放的紀念品約有480∼530家；雖然每年都會浮動改變一點點，但你只要記住最重要的關鍵，不需要重複買入。當然可能會有一些例外，就是每年可能要回補前文有提到的，可能會出現的部分下市、增減資公司。即使你不回補，還是可以繼續領取在你名下持有的上市櫃公司，所發放的股東會紀念品。

沒錯就是這麼神奇！緊接著我們來看看全餐型到底有什麼餐點，首先將股東會紀念品分為兩個類別：禮券和商品。

1.禮券 投資3萬元買的全餐，你可以換到的禮券如下(2020年為例)：

35∼200元的全家禮物卡、35∼200元的7-11商品卡、王品集團 2,200餐飲券、全家、7-11茶券、咖啡券、冰淇淋券、義美提領券50元、日成KY D.Vita 及ReMODA平台購物金7,000元、光隆實業500元商品抵用券、御頂集團餐飲抵用券500元、燦坤紀念品兌換券200元、台開新天堂樂園股東禮兌換券、HiTi inPhoto相片沖印券、智崴i-Ride 5D視覺體驗兌換券、數位學習課程體驗券、MyCard 點數卡、台肥深海水 抵用券、鴻海股東限定版18,888∼88,000購物金、志嘉亮點旅店住宿抵用券500元及餐飲抵用券100元、南仁湖小墾丁渡假村500元住宿抵用券、桃禧飯店集團100元現金抵用券等，相信大家看到這邊應該已經傻眼了吧！

今年中鋼股東會紀念品「熊愛台灣」工具組，療癒又創意，被譽為近年最強。記者林政鋒攝影/報系資料照

2.商品 在商品部分，你投資3萬元買的全餐，可以換到以下內容：

300g∼2,000g各級稻米、雞肉鬆、家常麵條、愛之味花生八寶、 毛寶洗碗精、抗菌洗衣精、抗菌香皂、抗菌沐浴露、南僑肥皂、洗衣精、多功能衣架、收納鞋架、竹碳襪、360度旋轉智慧感應燈、環保小麥餐具組、不鏽鋼吸管組、充電式手電筒、工具組、立體口罩套、多功能後背包、多用途脖圍、耳機、李時珍頂級四物鐵、玫瑰肌因水潤光面膜、Q10面膜、玻尿酸面膜、金安德森運動毛巾、摺疊雨傘、保溫彈跳杯、風潮杯、茶樹檸檬環保洗衣膠囊、高露潔旅行組、密扣式玻璃保鮮盒、康寧VISIONS晶彩琥珀8.5吋深盤、陶瓷水果刀菜板套組、雙人牌砧板、不鏽鋼抗菌杯、超純水嬰兒潔膚柔濕巾20抽單包、楓康吳羽保鮮膜、黑胡椒蘑菇醬組、極品銀耳燕窩飲、維生素CDE+鋅複方膠囊、HAC常寶益生菌粉、劍湖山酷咖啡、蒲公英環保抽取衛生紙、複方滾珠精油、隨身碟、簡易按摩器、Arenes護手霜、USii 高效鎖鮮袋超值組合包，哎呀我的媽，婆婆媽媽都瘋狂，包含眾多全家愛用的生活用品。

《零股獲利術》。圖/樂金文化提供

以上羅列的禮券和商品很驚人吧，但你沒看錯，只要3萬元，你就可以全都擁有上述的禮券和商品。當然過去曾發放過股東會紀念品的個 股，不代表未來也一定會發放，不過因為投資的金額真的不高，所以我當然會建議全餐一起購入比較輕鬆。然而，由於持有的上市櫃公司家數比較多，所以我之後會在5-4帶你一起思考，領取股東會紀念品的成本，以及後續用股東會紀念品獲利的方式。

(本文摘錄自《零股獲利術》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)