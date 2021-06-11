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《零股獲利術》認清自己學存股！3種投資組合配置看過來

樂金文化 / 文‧張琨琳（小富爸爸）
不同的投資人類型，也有各自適合的存股標的和操作方法。圖為示意圖。 圖片來源/ingimage
不同的投資人類型，也有各自適合的存股標的和操作方法。圖為示意圖。 圖片來源/ingimage

存股的三種投資組合配置

在這小節中，我將依照投資人類型，來說明適合的存股標的和操作方法，這一共可以分出三種投資組合配置：

1.積極型的投資人： 可利用投資「個股」+定期定股的組合來存股

積極型投資人對報酬的追求較高，願意承受較高的風險。為了追求較好的報酬，可以單純選擇「個股」做為投資標的，利用定期定股存股計畫來操作。但記住，報酬較高，風險也相對高，此投資組合的風險值落點約在30%∼40%，甚或40%以上，倘若沒有做好定期性檢查投資個股，是很有可能蒙受極大的損失風險。

倘若，你選擇的個股標的非績優股，那麼你就要利用上述連續扣款的狀況來檢查是否存錯股票。除了用上一節所提的扣款方式來檢查外，當然你也可以採用百分比的報酬率，來檢查你的投資標的。舉例來說，若你可承受的個股的波動率為30%，那麼當股價發生連續性的–10%跌幅時(也就是累計–20%)，就應該考慮更換投資標的，或至少不應該再加碼。同樣，你無須等到累計跌到–30%時，才考慮更換標的物這件事。

2.保守型的投資人： 可利用「ETF」+定期定額的組合來存股

保守型投資人對風險的敏感度較高，願意承受的風險低，對報酬的追求，傾向保護本金。這樣的你應選擇一籃子ETF的投資組合，其風 險會比單純選擇個股進行存股來得低，風險值落點約在5%∼15%之間。

3.穩健型的投資人： 投資「個股+ETF」+定期定股的組合來存股

穩健型投資人可承受的風險範圍較保守型投資人大，而且在能承受 的範圍內進行穩定的投資。所以適合結合「個股+ETF」的投資組合。風險值會因為資金的比重分配而分散，落點約在15%∼30%之間，在 三種組合當中是最穩健的組合。

《零股獲利術》。圖/樂金文化提供
《零股獲利術》。圖/樂金文化提供

總結來說，存股的風險大小，將會依照你挑選的投資標的有差別：個股>個股+ETF>ETF；而操作技巧的風險高低，則要看你選擇的是定期定股，還是定期定額而定。其實定期定股的風險高於定期定額，其中最主要因素是，定期定股的存股資金會因股價高低而浮動；而定期定額所需投入的資金較為固定，所以風險值的落點低於定期定股；但若剔除此因素，定期定股的優點在於可定期檢視存股的標的，來降低存錯標的物的風險，而且不僅可縮短獲利的週期，在選錯標的時及時出場，而且最終累計獲利及資產總和一定大幅高於定期定額許多。因此我認為定期定股存股計畫，在將來新手投資市場上一定會占有一席重要的比重。當然，若想避免定期檢視的麻煩和資金浮動的困擾，運用「定期定額」投資也是可以的。

(本文摘錄自《零股獲利術》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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