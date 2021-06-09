《零股獲利術》輕鬆交易這樣做！進場前的心態建立

進場前的心態建立

「輕鬆交易」絕對是每個投資人都希望達到的最高境界！投資到底有沒有好記易懂的訣竅呢？當然是有的！不過因應不同的投資商品，訣竅大不相同，所以我想從觀念著手，幫大家優先建立好「進場前要具備的正確心態」：1.了解自我屬性；2.做好資產規劃。釐清這兩件事，更可以確定你是以什麼樣的心態，從事每一次的投資交易，真心希望你靜心剖析自我心態，認清事實並不難，不願意面對事實才真是困難。

1.了解自我的投資屬性：

了解自我的投資屬性是一項很重要的財務健檢工作，我相信市場上有非常多的投資屬性規劃，甚至將你的個人條件因素分類到某一種屬性之下。在此我先強調，「了解自我的投資屬性」，指的是釐清你的投資行為及習慣，所以在此我不會如市場上部分業者的建議，將年齡也列入投資屬性之中。

再次強調，重點在於你個人的投資狀況，你必須真實的面對自己，好好檢查自己的投資習慣及行為，再去參考市場的投資建議及規劃。舉個例來說，像是你在開車時有可能會經常性精神不佳、變換車道不打方向燈、習慣開很快或很慢……這些都是你的原生駕駛習慣。當你了解自己有這些駕駛習慣後，針對不良的習慣，你或許可以在購入新車時加裝一些配備，例如：開車打瞌睡，就可以加裝主動式安全煞車系統，幫助你在行車時更加平穩安全，抵達目的地。同樣的，了解自己的投資習慣，便可以幫助降低或控制自己的投資風險。

接著，我整理幾個問題，讓你靜心檢視自己的投資習慣：

1.你是否有投資的經驗： A完全沒有、B一年以下、C三年以下、D六年以下、E六年以上 2.你可以承受的本金漲跌幅： A±5%、B±15%、C ±30%、D ±40% 以上、E無限制 3.你的交易頻率： A每年一次、B每季一次、C每月一次、D每週一次、E每日一次 4.你的投資目的： A保值(退休、保本、現金流通)、B賺 取固定利息收益(長期穩定報酬)、C賺取資本利得(價差)、D追求總投資最大化報酬、E成為專業投資人 5.你的投資計畫檢視頻率： A每年/次、B每季/次、C每月/次、D每週/次、E每日/次

※ 以上幾個投資習慣自我檢視內容，目的就是要幫助你了解自己投資的行為及習慣，並降低或掌握你的投資風險。

我相信做完上述的問題後，你一定會很想了解自己到底是屬於何種類型的投資人。以下我歸類出三種類型：1.保守型投資人；2.穩健型投資人；3.積極型投資人，並且分別說明這三種類型投資人的差異。

1.保守型投資人，如果你的選項當中有出現三個A(包含以上等級)，那麼你可以被歸納到這個分類。也就是說你是沒經驗或投資經驗較短，交易頻率不高，或者你的投資目的僅是為現金保值，不希望現金有任何損害的機會發生，通常你籌資是為將來退休所做的準備，或者是單獨為小朋友所做的教育基金規劃；諸如此類型的投資規劃，我都會定義為保守類型的投資人。建議考慮存股和股東會紀念品等投資法。

2.穩健型投資人，如果你的選項當中有出現三個B(包含以上等級)，那麼你算是穩健型投資人。你可能有一年以上的投資經驗，同時 可以承受15%上下的投資風險，在交易上可能較偏向波段性的操作，投資的目的不僅是希望投資金額保值，更希望能夠擁有穩健的報酬。這類型的人，建議考慮存股、價差和股東會紀念品。

3.積極型投資人，如果你的選項當中有出現三個C(包含以上等級)，這個類別的投資人往往強烈的追尋投資報酬，並十分積極參與各類投資組合或投資方案；但我仍舊要很認真的提醒你，如果你的投資經驗並沒有累計一定程度時，務必要時刻注意投資的風險。這類型的人，可考慮存股、價差、套利和股東會紀念品。

不同投資人類型所適用的投資法一覽表。圖/樂金文化提供

注意事項 積極型的投資人，要特別注意自己的交易經驗，也就是實際交易次數。舉例來說：你可能有二十年的投資經驗，但你從來沒有賣過股票，那麼這樣的投資經驗其實就失真了；反之，雖然你投資時間未達一年，但卻有了100次的交易，這樣的交易經驗，就會比較受到重視。另外，雖然你擁有了短期多次的交易經驗，但仍需考量其他的評量要件，畢竟速成的投資方案尚未經歷重大股市波動，所以風險一定要控管好。

2.資產配置規劃

《零股獲利術》。圖/樂金文化提供

前面提到投資屬性，而資產配置和規劃又是什麼呢？資產配置，通常與你的投資目標和投資屬性相關，也就是說，依照你的目標和能承擔的風險來規劃你的資產，找出一個合適的投資配置，以實現你的目標。但由於本書的讀者大多數是新手，資金不大，我建議，可以這樣思考你的資產配置：就是放入投資中的資金，就算賠光，也不妨礙你的生計。在這樣的前提之下，再搭配前面資金部位、操作方法和投資人類別測驗所選的投資法，來做規劃。

另外，我有一個小小的建議：我認為，趁年輕時，可膽大的練習各類型的操作方法，年紀稍長後盡量以穩定收益為重。

(本文摘錄自《零股獲利術》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)