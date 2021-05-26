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台股暴跌「All in」被看衰！ 女星14天內獲利近30萬元
前兩週台灣本土疫情首度突破二位數確診，掀起一波台股拋售潮，大盤一度崩跌1417.86點，但在外資散戶恐慌時，藝人吳淡如反而「貪小便宜」逆勢進場，買了6支個股多達106張，成本將近640萬元，直到昨（25）日曬出損益帳單，短短兩週已獲利近30萬元。
吳淡如先前於14日公開發懺悔文，說自己早已不在股市裡殺進殺出，都是定期定額購買。不料，12日做廣播節目時，一看到跌了1000多點「真的激起了我貪小便宜的心態」，實在忍不住瘋狂買到營業員通知已經把帳戶現金花完了，再趕快補足交割款。
直到昨日，吳淡如再次貼出這個退休金帳戶損益對帳單，獲利已近30萬元，打破不少人眼鏡，因為之前曾有酸民警告她會賠得很慘。畫面中可見12日購買了6支個股多達106張，其中幾乎都是ETF，只有6張是電子股台積電與金融股兆豐金，總成本近640萬元，現已漲到近670萬元，她設定目標「我會一直放到我完全賺不了錢、退休那一天」。
吳淡如分享理財觀念，「我老實說台股是淺碟市場。不管大家多麼感覺良好，國際經濟局勢才是最高主宰」，按照股市名人施昇輝和陳重銘的「傻瓜法則」有點錢就進場，「傻傻的買傻瓜股⋯為了證明人過中年很久開始存還來得及！不要再當賭徒，也不要被花言巧語騙了⋯⋯把理財的權柄交在別人的手裡！」
吳淡如也引用巴菲特理論表示，投資就是雪球與坡道，要有夠深的雪，夠平穩夠長的坡道，雪球就一定會慢慢滾大，「一定會有人說，我沒那麼多錢，那你就除以10分之一， 或者20分之一，50歲之後也該有吧，別找理由」。
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