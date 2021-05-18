男自學買股慘賠102萬元 網嘆：26歲就有資本輸一百萬

全球新冠肺炎疫情爆發後，台股在科技股的帶領下指數節節高升，吸引許多股民躍躍欲試，甚至進場加碼。孰知，上週本土疫情大爆發後，台股重跌一片慘綠，股民則是哭天搶地。日前有一名男網友在社群貼文分享這波自學股票投資經驗，結果慘賠102萬餘元，貼文曝光後引起其他網友熱議。

原po在「Dcard」貼出一張對帳單，一看對帳單中總損益竟然是負102萬餘元，他還表示自己「26歲自學，請大家用力笑他沒關係，他已經看淡人生了，沒什麼好留戀了」。

貼文一出，吸引網友們紛紛留言回應「敢貼出對帳單就是給你一個讚」、「這個沒有很好笑，少年股神無本當沖被關廁所比較好笑」、「錢再賺就有，你勇敢PO出來不知道已經安慰多少人的痛，痛苦是比較出來的」，也有網友分享自己的經驗「我賠三百多萬，希望這能安慰到你」。

不過，多數網友勸說「這種東西就是沒有一定穩賺，如果是閒錢就看開點」，有網友質疑「大家一個月薪水都多少啊？怎麼都可以買那麼多」、「26歲就有資本輸一百萬，到底啊」，有些網友表示「只敢做空或隔日沖」、「有時要保守點，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低」。