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這類股票逆風漲停！ 股癌秀1圖曝「停課概念股」

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情擴大，恐慌情緒衝高，台股17日早盤挫逾500點，一度下探15262.47點。中央社
本土疫情擴大，恐慌情緒衝高，台股17日早盤挫逾500點，一度下探15262.47點。中央社

國內新冠肺炎本土案例激增，光昨日一天就暴增206例確診案例，雙北市長今早宣布，高中以下學校明起停課至28日。知名Podcast節目「股癌Gooaye」貼出一張台股報價圖，由於學生停課，在家恐怕都會打遊戲，因此智冠（5478）、宇峻（3546）、橘子（6180）、網龍（3083）等遊戲類股都大漲，讓網直呼是「停課概念股！」

疫情急速升溫，各地民眾自主在家不出門，宅經濟也再度成為話題，除在家追劇、網購外，多數人也會趁機打遊戲消磨時間。「股癌Gooaye」今日在臉書發文指出，「學生放出來要幹嘛？」

「股癌Gooaye」貼出一張台股資訊和遊戲類報價更新圖，其中可見遊戲通路龍頭智冠（5478）率先起漲，帶動宇峻（3546）、橘子（6180）、網龍(3083)、大宇資（6111）等遊戲類股都大漲。

股癌曬出「停課概念股」。圖／取自臉書
股癌曬出「停課概念股」。圖／取自臉書

其他網友則留言「停課概念股」、「政策概念股正夯」、「物流也都漲滿」、「我的象象真的飛起來啦～大家一起來玩明星3缺1」、「學生停課概念股，在家打遊戲囉」、「宅宅概念股噴爆」。

新冠肺炎 台股 停課

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