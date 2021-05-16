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台股震盪他「賠一棟房子」 網友不看好：星期一恐再少一半

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，父親去年給了他一筆資金拿來投資股票，但卻因為這幾天疫情擴散，害他賠掉一棟房子。（示意圖。聯合報系資料照片／曾學仁攝影）
一名網友PO文提到，父親去年給了他一筆資金拿來投資股票，但卻因為這幾天疫情擴散，害他賠掉一棟房子。（示意圖。聯合報系資料照片／曾學仁攝影）

近日國內疫情嚴峻，民眾各個人心惶惶，也讓台股大跌千點，不少投資人也都相當害怕股市震盪慘賠。昨（15）日一名網友在《 Dcard 》中PO文提到，父親去年給了他一筆資金拿來投資股票，但卻因為這幾天疫情擴散，害他賠掉一棟房子，大批網友看到都紛紛直呼「可能會再賠一棟！」

原PO在文中表示，他去年將爸爸給的資金拿來投資股票，進股市時剛好是在疫情還沒爆發前，當時3月大跌還好有忍住不買，並分享今年最高未實現損益比有到3千多萬，不過這幾天大跌讓他只剩1千6百多萬，因此無奈說道「害我足足少了一棟房子，原本可以買2棟的」。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛歪樓回應，「你有富爸爸，這點零用錢不算什麼」、「可以娶我嗎」、「錢再賺就有，感覺你也不缺」、「你應該是少賺一棟房吧」、「一張不賣奇蹟自來，可能變三棟」、「可以跟著你叫你爸爸」、「有富爸爸真好」。

不過也有網友透露，台股可能越來越慘，「下週感覺會更慘」、「可以準備再賠一棟囉」、「現在好多人都賣房子了」、「禮拜一可能剩賣車的錢」、「第三級警報了，禮拜一可能一棟房變一間套房了」、「星期一可能再少一半哦」。

台股 Dcard 疫情

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