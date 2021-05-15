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若台北封城股市連幾根跌停？ 網吐現況：已做好最壞打算
近日國內疫情嚴峻，不僅人民恐慌連股市也跟著震盪，日前台股一日暴跌千點，不少股民都承受很大的壓力。今（15）日就有一名網友在PTT中PO文提到，若台北封城，只要大盤6根跌停，就破疫情爆發的最低點了，於是他就好奇詢問廣大網友「若封城，股市連幾根跌停？」
原PO在文中表示，如果疫情嚴重到封台北城，股市可能就會一路跌停，他預測最快再6個交易日加兩天交割，可能就要拿房子出來賣了，因此他忍不住問道「台北封城是不是會造成股市恐慌？」
PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應「其實大家早就做好最壞的打算」、「台北最重要都封了大概就完了」、「封台北大概3根，封新竹就5根了」、「老人會很怕，出清手中股票，之後年輕人繼承」、「可能會直接跌倒0」、「封城應該就不會開盤吧」。
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