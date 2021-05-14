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台股落底「搶反彈」時機快到了？股民熱議這些族群機會大

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友眼見台股連跌數天，感覺落底「搶反彈」的時機似乎快到了。記者余承翰／攝影
有網友眼見台股連跌數天，感覺落底「搶反彈」的時機似乎快到了。記者余承翰／攝影

台灣時間14日美國三大指數收紅，且今天台股開紅盤指數目前仍大漲200點，有網友眼見台股連跌數天，感覺落底「搶反彈」的時機似乎快到了。便發文請益各位股民，哪些族群最適合搶反彈？

該名網友在PTT股票版上發文，提到昨日蔡英文總統出面喊話國產疫苗及疫情都在掌握中，股市相對來說並沒有那麼嚴峻。再加上美國三大指數強彈收漲，想請教台股歷經這次「修正」後，有哪些族群最適合搶反彈，甚至加碼投資買進？

有其他股民點出幾個大方向做參考，權值股隨便買反正護盤一定先拉這些」、「逢低加碼指數型ETF、「食品股不管後面疫情怎樣都會漲」、「遠距教學相關去年好像這類情況時有漲」。此外近期正夯的航海王系列也被點名，有人認為海運受台灣疫情、跳電影響相對不大，且基本面不變，若是股價100元都敢追，也許可考慮現在逢低買進。

不過仍有不少股民建議原PO近期「空手」看看就好，提醒「反彈是給你跑的」、「搶反彈就不叫投資叫投機」、「你敢放過假日喔勇者」、「都說反彈了之後就是跌」。也勸原PO順勢而為，畢竟絕大多數人都是散戶不是大戶，難以掌握何時才是真正的止跌回升，很可能只是剛好遇見「逃命波」。亦有人開玩笑應該買龍巖，「亂追很快就用得到了」。

台股 美股 PTT 權值股 ETF 食品股 航運股

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