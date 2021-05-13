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「銀河百家樂」8本土 羅東股民到130公尺外券商買爆防疫股
近日台股重挫、本土案例爆發，使得人心恐慌不安，但隨著疫情緊張，防疫概念股卻表現亮眼。不僅如此，「股癌Gooaye」Podcast節目製作人謝孟恭近日也發現疫情緊張反映在股市上的奇特「亮點」。
宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場累計8人確診，5天足跡遍及多間當地餐廳、超市，令宜蘭居民一陣驚慌。近日，謝孟恭就發現高端疫苗（6547）買超、成交量高達7278張，尤其「羅東地區」的永豐金買超381張，數量相當可觀，他也忍不住在粉專上笑虧，「不是吧羅東人...是叫你『打』疫苗，不是『炒』疫苗啦！」
文章曝光後引起上萬名網友留言轉發，有網友就表示「而且查一下，永豐金就在銀河百家樂的附近走路2分鐘的距離（約130公尺）而已，厲害了羅東人」、「宜蘭主力疫苗買起來」、「先買個疫苗股壓壓驚」、「怕到買381張，算是當預購疫苗的概念？！」
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