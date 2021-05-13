融資被套慘...1年賠113萬 他自嘲「畢業」：工作後薪水全沒了

近日台股重挫，光是11、12日的2個交易日就狂殺2000點，股民臉色一片「青筍筍」，一名網友在PTT分享「畢業文」，他娓娓道來在去年5月開始玩股票，剛好跟上「天國一輝」的中天（4128）、杏國（4192）、合一（4743）及杏輝（1734）等醫療生技股，「被慫恿all-in買了2張，但沒想到卻輸了一半金額，全部砍掉在阿呆谷（指投資標的短線轉折低點）」。

不只如此，原PO自嘲後來又買了一堆沒用的股票，越套越慘，「年後開了融資，全部被套更慘，被大盤殺到要補錢卻沒錢補，只好全部認賠，輸了113萬，等於工作後的薪水一瞬間全部輸光」。

原PO坦言投入的本金只有115萬元，但從他貼出的2張交易明細看來，1張虧損80萬6601元，另1張也虧損了32萬9477元，合計虧損已逾113萬元，總報酬率約負5%左右，原PO最後也忍不住哀嚎，「畢業啦，連生活費都輸光！」

文章曝光後，網友們紛紛留言「拍拍，你不孤單，接下來會有很多水手來陪你」、「唉～真的悲劇，這波真的痛」、「這年頭大家都很敢融資...」、「開融資真的快殺到成本就要跑了」、「辛苦了，學到教訓別玩融資了」，不過也有網友安慰他，「10%不到畢什麼業」、「一張不賣，奇蹟自來」、「公園還有空位，紙箱快撿來卡位」。

原PO在1年時間內幾乎將本金輸光。圖擷自 PTT