台股暴跌將被斷頭！他慘收「追繳令」苦惱：錢籌不出來了

本土新冠確診暴增，今（12）日中午傳出疫情後，台股原已開盤走低，又現恐慌性殺盤，賣壓全出連「護國神山」台積電以4元之差險些觸到跌停價，而大盤一度重挫1417點，創下紀錄！有一名股友受衝擊慘遭斷頭，隨即收到證券商傳來的「追繳簡訊」近百萬保證金，他無奈求救「錢應該是籌不出來了」，令其他人搖頭感嘆「貸款也要貸出來還啊」。

一名股友在PTT發文求救，以「斷頭砍倉完還要賠錢嗎？」為題詢問大家，寫道「我現在很苦惱，錢應該是籌不出來了，明天一早可能直接斷頭，不知道斷頭完要怎麼處理？」，似乎尚未遇過融資購買股票後大跌虧損，他連問「還要賠錢嗎？賠不出來會怎樣嗎？」，甚至有最壞打算「以後都做領現金的工作，有解嗎？」

「追繳簡訊」中可見，開頭寫道為交易盤後保證金追繳通知書，目前整戶權益數12.6萬已低於維持保證金，證券商要求次日中午前補上95.9萬元。

版上網友們驚訝「這應該是賣賣權吧…不過應該保證金不足就會自動砍」、「券商幫你賣，前提是賣得掉」、「砍倉之後損益要補，不然是欠債」，甚至有人認為「在你買股前就要想到這個風險」、「玩這種最忌諱全壓」，但不少人也建議解決問題才是正確做法「快跟營業員商量看怎麼借錢，信用很寶貴耶」。