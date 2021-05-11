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他1年投資40萬玩股票賺20萬 眼尖網友抓「資金來源」當場怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享投入40萬本金玩股票，在短短1年內收益20萬元的投資神技。示意圖／ingimage
一名網友分享投入40萬本金玩股票，在短短1年內收益20萬元的投資神技。示意圖／ingimage

投資理財是重要的開源管道，日前就有一名網友分享投資神技，1年時間投入約40萬本金，如今已獲利約24萬元，超強操股法讓網友看了直呼神奇，但卻有眼尖網友發現原PO是去「紓困補助貸款」來投資，意外引發討論。

一名男網友在Dcard理財版發文分享投資過程，他表示「一開始只投了20萬，後面又貸了10萬，再加上我把投資賺到的錢也拿去加碼，所以本金保守估計是40萬左右吧」。

從他PO出的交易明細，可看出他在去年（2020年）3月至6月之間，一共進帳2萬7千多元，同年7月至12月又賺了10萬，而今年上半年也賺了將近6萬元，「若再加上股利，一共賺進19萬7千元，再加上今日停利賺入4萬5千元，目前總收益達到24萬2千多元」。

然而，文章曝光後，網友們紛紛留言回應「一定是全職操盤手，一般人工作根本沒時間看盤啊」、「說真的...別借錢玩這種有風險性的，沒了就真的掰掰了」、「至少要多少（本金）才能操作？」

不過，就有眼尖網友發現原PO的資金來源竟是「紓困貸款」，讓他忍不住砲轟「拿紓困去玩股票，搞笑嗎？」，但也有人表示，「我就拿紓困來玩啊，利率超低，而且政府鼓吹大家借也不是真的要紓困好不好？裡面還有一個（借貸申請原因）選項是投資理財」。

一名網友分享投入40萬本金玩股票，在短短1年內收益20萬元的投資神技。圖擷自Dcard理財版
一名網友分享投入40萬本金玩股票，在短短1年內收益20萬元的投資神技。圖擷自Dcard理財版

Dcard 理財 股票 疫情紓困

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