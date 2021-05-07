航海王來了！ 持2萬張陽明「飆破21億」 網跪了：有神快拜

航運股乘著去年的上漲氣勢，近來的股價仍持續被外界看好。而一名PTT用戶過去曾因擁有上萬張長榮（2603），遭網友戲稱為「航海王」；如今該用戶再貼出對帳單，表示自己持有2萬3590張陽明（2609），以7日市值計算，約相當於21.58億元。他也以近萬字長文分享近20年的數據分析，讓大批網友湧入朝聖，直呼「真的太神了」。

一名有航海王之稱的PTT網友「robertshih」，過去曾因持股長榮萬張以上，隨著長榮股價頻頻上漲，單單一檔總獲利就達億元以上。而該網友6日再度發文，表示自己從今年第一季轉戰陽明，並貼出多個帳戶的對帳單，顯示他目前總計已持有2萬3590張的陽明股票，市值約相當於19.8億元。

而7日陽明股價再度飆漲8.54%，股價達到91.50元，以最新數值換算，該網友手中持有的股票一天就漲了1.69億，總價則超過21.58億元。該網友也在文中提到，他在波段持有期間，若看到陽明股價有漂亮的短線作價差機會，也會偶爾參與操作。

此外，該網友發出近萬字的長文，說明自己做的近20年台股歷史數據分析。他以中立預期的每股盈餘為27元至29元，乘以過去20年正常配息股票至少有的6倍本益比，判斷陽明至少目標價會落在162元至174元。

該網友補充，他稱至少6倍本益比，是根據自己做的回測統計結果，得出台股20年來所有資金對所有股票交易出來的結果，至少都有達到這個數字；另外，他也強調這些統計已經包含所有「能壓低估值考慮」的因素，因此「明後年可能衰退」、「大盤轉空頭怎麼辦」、「景氣循環股股不能看PE（市盈率、本益比）」等狀況，也都已包含在數據樣本中。

文章曝光後，大批網友湧入留言，紛紛大讚「有神快拜」、「偉哉航海王，航運看來又要噴了」、「神來了」、「看到航海王的目標價，看來只有緊抱不賣了」、「這張數，果然是航海王」、「已上船」、「嘖嘖稱奇」等；不過也有人質疑「但4月不是停航很多班嗎」、「不是很看好陽明之後股價表現」、「真的會這麼順利嗎」。