快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台都在出航？他驚PTT最熱看板變「台股板」 網笑：廁所卡位中

聯合新聞網 / 綜合報導
台股今年漲幅驚人。中央社
台股今年漲幅驚人。中央社

台股近年行情熱絡，不少年輕世代爭相投入操作，股市的起伏波動也成為眾人的談話焦點。有民眾就發現，網路論壇PTT過去幾乎都是張貼新鮮趣事的「八卦板」最受歡迎，但今早「股票板」卻躍升第一，成為最熱門的看板。話題一出引發熱議，網友紛紛笑回「我要成為海賊王」、「上海盜船囉」。

一名網友7日在PTT發文表示，他發現今天一早股票板的人氣比八卦板還高，隱約可以感受到比起八卦趣聞，大眾似乎漸漸對股市投資的資訊更感興趣。針對熱門看板變動的現象，他好奇問道「大家都要跟航海王出征嗎？」並笑稱「不知道是究竟是公園人多還是廁所人多？」

有網友發現，今早網路論壇PTT的股票板成為人氣最高的看板。圖擷自ptt
有網友發現，今早網路論壇PTT的股票板成為人氣最高的看板。圖擷自ptt

文章一出掀起討論，許多網友紛紛留言「上海盜船囉」、「等開門啊，下面的別擠」、「我要成為海賊王」、「現在一堆人排隊應徵水手上船，準備財富自由」、「 大家想出航啊」、「我已經在廁所卡位了」等；有人則認真分析「八卦板只剩焦慮感，不如在股板看人家滿賠錢賺錢」、「有錢的都在經濟板討論股市房地產」、「還是快出清比較好」。

此外，另一網友6日則發文提到，他發現不論是搭捷運身旁的乘客、公司的同事、便當店的老闆，甚至連穿著高中制服的學生，每個人都在討論股票、看股市狀況，加上他身邊的朋友最近也剛進場，讓他驚呼「難道全台灣剩我一個還沒玩？」

貼文底下湧入網友回應「你沒發現年輕人買車的變多了嗎」、「大好時機，快去借錢開桿槓」、「本金有100萬很快就能翻倍」、「去年開始隨便玩都賺破百」、「本來覺得剩我沒玩，玩了後發現只有我賠錢」；少數人則跟著直呼「我也沒有，有人要教我嗎？」、「快來救我」。

PTT 台股

延伸閱讀

古早「鋼鐵人」現身！網曬民國76年中鋼紙本股票 網全跪了

工作4小時年收百萬！她嘆小姑嫌「毀前途」不做 網羨：換我來

慣老闆狠嗆「猴子只配領25K」！意外獲支持：血淋淋的現實

300萬買北市6坪小套房或桃園14坪大套房？ 網提3考量選這裡

相關新聞

全台都在出航？他驚PTT最熱看板變「台股板」 網笑：廁所卡位中

台股近年行情熱絡，不少年輕世代爭相投入操作，股市的起伏波動也成為眾人的談話焦點。有民眾就發現，網路論壇PTT過去幾乎都是張貼新鮮趣事的「八卦板」最受歡迎，但今早「股票板」卻躍升第一，成為最熱門的看板。話題一出引發熱議，網友紛紛笑回「我要成為海賊王」、「上海盜船囉」。

趁台股回檔加碼 這8檔台股ETF被買爆

台股過去一周給了市場震盪教育，短短四個交易日，上沖下洗超過千點，但台灣投資人沒在怕，趁個股股價拉回汰弱留強。統計至５日，...

法會、睡公園、困霸數錢？鄉民股神10大用語來了！

隨著大盤不斷創下新高，股市成為近期全台最熱門的話題，幾乎走到哪都會聽到有人在談論，最近自己買了哪檔股票，賺了多少錢，成為另類的全民運動。除了日常生活中到處有人討論，全台最大的討論區PTT股票板也跟著熱絡起來。

傻人有傻福？他10幾年前買台積電「放到忘記」一看飆漲驚翻

近期股市很熱，「護國神山」台積一直是熱議的股票話題之一，律師林智群發文表示...

股市爆起爆落 小資族小錢低風險投資法在此

股市波動劇烈，想投資又擔心風險，也容易陷入追高殺低的人性弱點，機器人理財投資配置與再平衡功能，是解決上述問題的好方法，但...

她玩融資慘遇台股暴跌「狂虧9百萬」 網眼尖抓亮點：免擔心啦

台股今（4日）開高走低，盤中一度大跌574.74點，最終下跌288點，收在16,933點，股市大跌令網友一片哀嚎，其中就有一位網友分享友人的慘痛教訓，光是今天台股暴跌就讓她一夜慘虧900多萬，許多網友看了直呼誇張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。