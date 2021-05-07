全台都在出航？他驚PTT最熱看板變「台股板」 網笑：廁所卡位中

台股近年行情熱絡，不少年輕世代爭相投入操作，股市的起伏波動也成為眾人的談話焦點。有民眾就發現，網路論壇PTT過去幾乎都是張貼新鮮趣事的「八卦板」最受歡迎，但今早「股票板」卻躍升第一，成為最熱門的看板。話題一出引發熱議，網友紛紛笑回「我要成為海賊王」、「上海盜船囉」。

一名網友7日在PTT發文表示，他發現今天一早股票板的人氣比八卦板還高，隱約可以感受到比起八卦趣聞，大眾似乎漸漸對股市投資的資訊更感興趣。針對熱門看板變動的現象，他好奇問道「大家都要跟航海王出征嗎？」並笑稱「不知道是究竟是公園人多還是廁所人多？」

有網友發現，今早網路論壇PTT的股票板成為人氣最高的看板。圖擷自 ptt

文章一出掀起討論，許多網友紛紛留言「上海盜船囉」、「等開門啊，下面的別擠」、「我要成為海賊王」、「現在一堆人排隊應徵水手上船，準備財富自由」、「 大家想出航啊」、「我已經在廁所卡位了」等；有人則認真分析「八卦板只剩焦慮感，不如在股板看人家滿賠錢賺錢」、「有錢的都在經濟板討論股市房地產」、「還是快出清比較好」。

此外，另一網友6日則發文提到，他發現不論是搭捷運身旁的乘客、公司的同事、便當店的老闆，甚至連穿著高中制服的學生，每個人都在討論股票、看股市狀況，加上他身邊的朋友最近也剛進場，讓他驚呼「難道全台灣剩我一個還沒玩？」

貼文底下湧入網友回應「你沒發現年輕人買車的變多了嗎」、「大好時機，快去借錢開桿槓」、「本金有100萬很快就能翻倍」、「去年開始隨便玩都賺破百」、「本來覺得剩我沒玩，玩了後發現只有我賠錢」；少數人則跟著直呼「我也沒有，有人要教我嗎？」、「快來救我」。