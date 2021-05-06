法會、睡公園、困霸數錢？鄉民股神10大用語來了！

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鄉民股神用語考你知道幾個？

隨著大盤不斷創下新高，股市成為近期全台最熱門的話題，幾乎走到哪都會聽到有人在談論，最近自己買了哪檔股票，賺了多少錢，成為另類的全民運動。

除了日常生活中到處有人討論，全台最大的討論區PTT股票板也跟著熱絡起來，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網路上這些鄉民股神討論股票時，最愛使用的用語有哪些，你又知道各自代表什麼意思嗎？

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No.10 一張不賣，奇蹟自來

最近股市的回檔讓你心浮氣躁嗎？對於許多鄉民來說，就算股票賠錢了也堅持不賣，相信只要公司沒有下市，最後一定都會漲回來，還是有機會賺錢。因此每當大跌手上的股票賠錢時，都會用這句話來精神喊話，等待重返榮耀的時刻到來！

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No.9 小兒認錯

台股屬於淺碟型市場，外資的動向幾乎決定市場漲跌，不過在鄉民股神的眼裡，區區外資才不放在眼裡，更給他們取了個「小兒」的綽號。因此每當外資由連日賣超，轉為買超時，大家就會嘲諷外資是被台灣人買到認錯回補，小兒又認錯啦！

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No.8 本多忠勝

如果你有一筆相當龐大的資產，今天手上的股票就算下跌，就有源源不絕的資金可以不斷進場抄底，成本不斷攤平之下勝率當然也比一般人高。此外同樣都是賺10%報酬的情況下，本金高的人獲利當然也更多，因此本多「終」勝才是鄉民心中股海不變的真理！

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No.7 畢業了

就像從學校畢業一樣，從股市畢業的意思，就是終於要暫時離開股市了，但可是有分成把錢賠光，沒有錢繼續交易股票的畢業，以及賺到一桶金決定獲利了結的畢業！每當市場連續不斷下殺，往往都會迎來一陣畢業潮，出現許多網友分享自己賠錢的慘痛畢業文，不過當這些畢業文章大量出現時，經常也被視為市場要反轉了。



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No.6 法會

上市櫃公司對外說明營運狀況，以及未來展望的最重要活動就是法說會，會中公布的訊息更是外資調整部位的重要依據。如果法說會中釋出的營運消息，符合預期或是超出預期，隔天通常也會帶動一波上漲行情；如果不如預期則相反，網友因此也喜歡調侃法說會是「法會」，小心隔天股價大崩盤啊！

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No.5 幫抬轎

股市中最常見的一種人就是當股價漲上去了，自己才想要在這時候進場，這時這些人的行為就會被稱為是「幫抬轎」，也就是幫忙把股價繼續往上炒，讓那些早就買進股票的人，享受到價格不斷上漲的好處。當自己早已買進的股票，被別人分享時，也會在文章下方留言「感謝幫抬轎」。

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No.4 睡公園

每次只要大盤重挫，就會有不少鄉民聲稱自己要去睡公園，意思是自己賠到脫褲，連房子也沒了只能買紙箱流落公園，甚至還會討論公園哪裡比較好睡，紙箱漲價怎麼辦等等。近日股價回檔修正，又傳出有不少鄉民相約要睡公園了。



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No.3 歐印啦～哪次不歐印

關於感情問題，網友全部建議分手；關於投資問題，鄉民則最愛建議「歐印啦～哪次不歐印」。歐印其實就是賭桌上籌碼一次全下的「All in」，因為常有網友在高點才問現在買某支股票來不來的及，就會引來別人用這種半開玩笑的方式回應。

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No.2 護國神山

台股市值第一的台積電又被稱為「護國神山」，近一年股價持續高漲，不斷創下歷史新高之餘，也讓討論度居高不下，一度蟬聯每週上市櫃股票的網路討論度冠軍！不過隨著近期股價疲乏，加上航運股不斷創下新高，網路上也傳出護國神山是否該換人當，甚至有詢問是否該把台積電賣掉，轉而買進長榮的「賣G求榮」說法出現。

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No.1 睏霸數錢

網路上的鄉民股神就是這麼厲害，不僅不用盯盤，每天還只需要睡飽起來等著數錢就好，因此常用來形容自己賺錢，或是相當看好某支股票，買進後只需要睡飽數錢，台語音同「睏霸數錢」。隨著台股去年至今的驚人漲幅，不少鄉民賺到口袋滿滿，每天真的只需要等鈔票進自己口袋，讓網友聽了羨慕不已，你也是這種人嗎？

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月05日至2021年05月04日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鄉民最愛股票用語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



