古早「鋼鐵人」現身！網曬民國76年中鋼紙本股票 網全跪了

最近鋼鐵股大熱門，很多小股民紛紛加入了「鋼鐵人」行列，原本被稱為「牛皮股」的中鋼(2002)股東人數已衝破百萬人，幾乎成了國民股票。有位網友在PTT股票板提問「請問手上有中鋼股票怎麼賣」，原本很多人以為是股市小白不懂交易，結果看到他PO出的照片網友驚呆了，竟然是一張紙本中鋼股票。

這張中鋼股票原始股東是中國石油公司，是民國76年發行的現金增資普通股，面額一千股，當時市值一萬元整，左下方印著永豐紙業股份有限公司承印。當時中鋼還沒有民營化，中油持有的這張中鋼股票，後來轉賣過戶給原PO。

年輕股民沒見過紙本股票，紛紛驚呼，「這是絕版的，上面的股東名稱是第一手的股東」、「這當傳家寶了啊，賣啥」、「比我還老的股票」、「真的是現貨」、「真是長期投資」、「原來股票長這樣啊」「看標題還以為是廢文，進來直接跪」、「原來貼壁紙是這意思啊」、「永豐紙業無堅不摧，明天歐印永豐餘」、「查了一下2013年以前都有配股」、「這張紀念意義大於實質意義」。

至於這張股票要如何賣？網友建議，「可以拿到股務代理或是開戶券商櫃台在存到集保公司」、「若要實際股權的交易是一定要入集保，舊券不能交割」、「一萬股中鋼承認的話，會先計算成市值，股利另計」。不過大多數人還是建議原PO別賣了，收藏當紀念，未來價更高。

根據集保法規《臺灣集中保管結算所股份有限公司發行人辦理有價證券銷除前手、合併、分割及換發作業配合事項》，發行人之實體股票換發為無實體登錄者，本公司依程序辦理，俟其完成登錄後，即將保管股票領取憑單（或保管單）交還該公司。

中鋼股價今天開盤開在38.9元，一度站上39.35元，接著跳水，盤中一度跌到34.95元。