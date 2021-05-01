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擦鞋童理論？民眾路上驚見「小學生操盤」網一看嚇傻：還漲停

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾在路上看到小學生在看盤。 圖／路上觀察學院
民眾在路上看到小學生在看盤。 圖／路上觀察學院

台股指數屢創新高，幾乎到了全民瘋買股的時代，加入股票投資的新手也不斷增加，年齡層也越降越低，甚至有民眾在辦事的時候，看到隔壁的「小學生」手拿著手機看盤，網友嚇到直呼「太猛了！」。

網友在PTT STOCK板轉發了臉書社團「路上觀察學院」的照片，寫道「在臉書社團看到有小學生操盤手，很擔心擦鞋童理論會不會讓台股一夕崩盤，雖然目前跡象至少在2022年底FED升息之前，全球熱錢流竄台股多頭行情短期不會結束」。

路上觀察學院的發文者也貼上照片，表示自己「第一次看到小學生操盤手」，可見到照片中的小學生手上拿著手機，裡面畫面是股票的個股資訊，他緊盯著畫面，神情相當專注。

網友看了也驚呼，「可能是穿越過來的，注意一下他買哪幾支」、「太有前途」、「韭菜苗」、「好猛」、「操盤手是從小開始培養的」、「在小吃店吃飯，遇到兩個小學生在聊當沖」、「很多有錢人小孩都有玩股票」、「還漲停」。

也有人害怕表示，「真的過熱了，危險信號」、「照擦鞋童理論現在要逃命了」、「快崩盤了，還不跑」、「救命...真的要套三十年了」、「要崩了嗎？」、「10歲就要睡公園了，可憐啊」。

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