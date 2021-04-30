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股市過熱？9點開盤員工都躲廁所操盤 網：高手正這樣做
台股指數屢創高點，現在幾乎變成全民買股的時代了，有網友在PTT股票表示「朋友都陸續進場，只有我遲遲沒有行動」，引起一波討論，也有另位網友回帖談到他觀察到的現象，「現在隨便用石頭丟一個人，他都有開戶吧！說不定還有鋼鐵、面板、航運」，連朋友群以前只會講幹話的，現在也變成股市分析大會。
原PO表示，股市真的好熱，一到了中午吃飯時間，十個有九個在看股票，9點開盤廁所也都是滿的，朋友之間討論的都是「誰今天賺漲停，哪一個人又放掉魚尾」，也讓人疑惑如果再不進場，等你忍不住進場時你會不會就是那最後一個。
網友回應熱烈，「工人大哥也在看股票」、「路上隨便的阿貓阿狗都在跟你聊股票」、「是沒這麼誇張，不過身邊朋友分享的標的，都覺得怪怪的」、「現在FB一堆分享股票新聞，就覺得心驚驚」、「超有感...學弟分析Tesla頭頭是道，以前只看過他玩滑板跟耍帥」、「我身邊一堆不玩 我都覺得平行世界」、「身為大學生真的附近朋友都在玩，有的沒的明牌報不停」。
也有人示警，「身邊高手都減碼了...三成持股水位」、「不想減碼 就做一點期權避險 不然摔下來腳都麻了」、「這種不是民國7、80年代的景況嗎」。
網友讚賞原PO的幽默，「隨便選一個人就好，幹嘛要用石頭丟」、「廁所都滿的滿好笑的，真的假的哈哈哈」。
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