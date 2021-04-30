玩股票1天賺10萬！他自豪打趴上班族薪水 網見照片秒打臉

許多人為了增加收入都會兼差打工或者投資理財，一名男大生發文表示自己拿著打工賺來的錢和過年領到的紅包玩股票，結果一天就賺了10萬元，讓他諷刺地說炒股還比上班賺，但貼文一出遭到眾多鄉民的吐嘈，酸說「賭贏幾次別太高興」。

原PO貼出股票APP的截圖。 圖／翻攝自《Dcard》 原PO在《Dcard》寫道自己是學生，過完年後就拿著打工所賺的薪水和家人給的紅包錢投入股市，結果讓他一天裡就賺了6位數，開心地直呼「打趴一堆上班族一個月薪水，這就是為什麼一大堆企業在缺人才」。原PO還諷刺地表示，原本以為新冠肺炎會讓在外國留學的人回台跟他們搶工作，沒想到企業雖然缺人才，薪水卻還是給很低，讓他直呼乾脆炒股還比較賺。

原PO還貼出自己股票APP的截圖來證明所言不假，只見他的損益進帳是10萬9030元，但損益率只有1.48%，讓鄉民們看了頻頻吐嘈，「1.48%不要笑死人，要上來發廢文之前還不把損益率遮起來」、「1.48是在大聲什麼？要叫你一聲股神嗎？」、「現在隨便投個海運股一天漲幅都超過1.48了吧」、「1.48真的蠻爛的」、「說實話1.48%真的不高，買航運、鋼鐵、面板乖乖放一個月都不止40%了」。

還有網友發現原PO玩的是當沖，「當沖就像賭博，能一天賺200萬就能一天賠200萬，賭贏幾次別太高興」、「％數比你高金額比你少又怎樣，1.48%就來發這種沒營養的文章，乖乖抱對股票的人早就賺贏大盤漲幅了，你還在沖沖沖」、「可以連沖10天分享一下嗎？」、「你多沖幾個月再來考慮以後要不要上班，新手都會有贏了就覺得自己天下無敵的錯覺」。

還有人對於原PO如何賺取大量本金感到疑惑，「這看起來本金也不少耶…真有錢的打工族」、「你投資的錢如果不是靠自己『雙手』賺的話，講話真的不用多拿翹」、「想求原PO教學如何打工賺到這麼多錢」、「身為學生有這麼多錢，其實也不用什麼工作了啦」、「搞不好他的打工是在家族企業的肥缺，整天滑手機還可以一個月幾十萬之類的，那就合理了吧」。