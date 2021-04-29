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時代改變了？高中生也玩股票買「鴻海+聯電」 他驚：也太有錢

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友最近觀看理財的YouTube節目時，發現下方有不少高中生留言。記者杜建重／攝影
一名網友最近觀看理財的YouTube節目時，發現下方有不少高中生留言。記者杜建重／攝影

台股再刷新歷史新高，加入股票投資的新手不斷增加，除了不少上班族、大學生外，沒想到年齡層降低，「高中生」也加入了。一名網友最近觀看理財的YouTube節目時，發現下方有不少高中生留言，令他相當意外「現在連高中生都會玩股票了？」

原po在PTT八卦板發文，提到日前在看「柴鼠兄弟」的YouTube，影片講述最近台股young起來，學校的證券研究社相當夯，分析高中生買0050的優勢，並介紹各種證券商品投資的風險。不過他卻發現影片底下，有許多高中生在留言處討論「我也是高中生，買了一張鴻海和聯電，今天小慘」，他驚訝表示「想不到高中生居然買了鴻海和聯電，也太有錢了吧！而且留言還不只一個高中生，時代484（是不是）正在改變？」

有高中生在留言處留言「我也是高中生，買了一張鴻海和聯電，今天小慘」。圖／取自youtube
有高中生在留言處留言「我也是高中生，買了一張鴻海和聯電，今天小慘」。圖／取自youtube

貼文一出引發網友紛紛留言，「現在真的全民買股阿，我姪女大三她昨天問長榮要抱多久」、「我們公司的實習生也常常再用手機看股票漲跌」、「4，理財不分年齡」、「現在知識傳遞太快了，以前那種很封閉的股票時代不同了」、「我鄰居兒子念高中昨天剛買三張大立光」、「我姪女買長榮的時候，我還真的覺得高點到了，結果她48買，現在77.5了」、「在捷運上聽到高中生聊手中有7張矽力」。

有人表示「他留言裡說的買賣應該是『虛擬股市軟體』，就是用假的錢，玩與真實股市互動的App而已」、「爸媽帶去開戶就行阿，他們的錢87%也是爸媽給的啊」、「朋友前年去臨櫃開戶，有好幾個家長帶國小學童去開證券戶」、「看過有爸媽教小孩用app看盤勒」、「搞得現在好像怎麼買怎麼賺，大家都來玩」。

不過也有網友認為提早學習投資很不錯「十年前你爸媽在你高中幫開戶買台積電，你28歲財富自由」、「現在高三這屆公民與社會第七課，就是認識股票與股票市場」、「高中就懂得要研究投資而且不是瞎買的年輕人好強！年過三十才開始學理財投資真的很懊悔><」、「很棒啊，本來就應該從小有投資理財觀念」。

而事實上證券開戶可自行賣賣股票的年齡為20歲；7歲以上，未滿20歲需父母陪同至證券商開戶；未滿7歲，則父母帶證件、印章前往即可。

理財 台股 大學生

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