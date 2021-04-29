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中信募資半導體ETF將上市該買嗎？股民分析：要看一檔關鍵股

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT股市板詢問要不要買中信募資半導體ETF。示意圖／ingimage
有網友在PTT股市板詢問要不要買中信募資半導體ETF。示意圖／ingimage

ETF夯！中信投信近日遞件申請台灣半導體指數資格認可，取得半導體ETF的募集核准函，ETF正式名稱定為「中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF」，主打國家隊半導體，將投資台灣兼具ESG（永續投資）和高半導體營收的成分股，並跟進多次配息趨勢，每季都配息。

中信半導體ETF追蹤「ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，網羅台灣各半導體次產業的龍頭，包括台積電、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等都納入成分股，不過預期不像元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）等重押台積電（2330），傳出該ETF將於5月底到6月募集。

消息一出，立刻引起股民關注，有網友在PTT股市板詢問「這個即將上市的ETF，不知道大家怎麼看呢？」

多數人認為要看其中的成分，關鍵在台積電比重「阿不就2330（台積電），自己買就好，還讓你賺管理費幹麻」、「這種半導體股自己買不就好了」、「募集完等著崩跌嗎？」、「成分股有台積電就拒買」、「2330與其他台股小夥伴」、「把台積電剃除再考慮」、「財經節目有介紹指數，說最大的最多只會佔25%，接下來就6%」、「成分股有哪些，我先去建倉」。

也有人不看好「ETF是多好賺阿，一直推出」、「我覺得這ETF很危耶XD半導體波動不小」、「季配息是要收多少管理費？」、「你組個海運ETF吧」、「有配息，台灣人一定買爆，買到溢價100%」、「還是要看費用啦，台灣內扣真的貴...」、「來個傳產ETF我會買」。

還有人認為先等等再下手「看他的成分，IC設計也會進去的話就難說了」、「首日幾天溢價開高出貨...等籌碼沉澱後再買就好」。

半導體 ETF 台積電

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