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整理父親股票帳戶發現這檔「壁紙」 他嘆：當初何不買台積電

聯合新聞網 / 綜合報導
一名投資人整理了父親過去玩過的股票，其中一支「東企」竟然在民國96年走入歷史、已經下市，不禁讓他感慨表示：「老爸，為何當初不買幾張台積電放呢？」。 本報資料照片
一名投資人整理了父親過去玩過的股票，其中一支「東企」竟然在民國96年走入歷史、已經下市，不禁讓他感慨表示：「老爸，為何當初不買幾張台積電放呢？」。 本報資料照片

一名投資人分享，近期想開戶學投資，因此整理了父親過去玩過的股票，其中一支「東企」的股吸引了他的注意，一查才發現東企在民國72年以股價10元上市，民國83年一度飆升至660元，卻在民國96年走入歷史，瞬間變壁紙，不禁讓他感慨表示：「老爸，為何當初不買幾張台積電放呢？」

網友在Dcard上分享，父親過去有投資習慣，但後來卻忘了自己買了哪些股，一直到最近自己開戶想學投資，才翻出父親過去的股票清單，想不到查了其中一支東企的股票，赫然發現這支股早就下市。翻閱東企的歷史，發現這支股在民國72年上市後碰上國內經濟起飛，由上市初期的10元一路狂飆，至民國83年已達到660元，但在85年時爆發掏空案，股價一路狂跌，至96年由荷蘭銀行接手後遂走入歷史，股票直接變壁紙，讓原PO替父親懊悔：「有獲利時不要太貪，該賣就賣吧！」

網友翻出過去看盤用的股票機，表示：「我家這台還留著，現在小朋友可能沒看過。」 圖／擷取自Dcard
網友翻出過去看盤用的股票機，表示：「我家這台還留著，現在小朋友可能沒看過。」 圖／擷取自Dcard

不少人也回憶起當年買股票的方式，表示：「以前都是人工下單，看庫存還要去刷存摺咧。」也有網友翻出過去看盤用的股票機說道：「我家這台還留著，現在小朋友可能沒看過。」另有人回憶起過去的下單方式，不只要租月租費很貴的股票機，還有紙本的股票風險「不見或丟了就沒了」，不僅買了什麼要自己記，還得妥善保管這些資料，真的「沒想像中容易」。

對於原PO感嘆父親買的股票變壁紙，不少人則安慰「沒事，我爸還有2支股票已經下市了呢！損益是現在的南部一棟全新透天房」、「小弟初入股票菜鳥亂買，一放也是放到下市還不知道，快二萬塊直接變壁紙只能當學費」。

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