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繼鋼鐵人、航海王後下一支飆股是誰？網友看好這些類股

聯合新聞網 / 綜合報導
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

台股自去年7月突破30年前高點12682點，隨即萬三、萬四屢創新高，如今正在往「萬八」邁進。不少族群已瘋漲一輪，有網友回顧從去年到現在，許多大牛股、大象股都成了飆股，想請益各產業看過一輪後，誰最有可能會是下一支飆股？

在PTT股版有人分享心得，以往被視為大牛股的鴻海(2317)、中鋼(2002)都成了飆股，就連台積電(2330)也不只一次攻上漲停。貨運三雄更是一再寫下驚奇，讓股民津津樂道。他大膽猜測下一支驚奇飆股，「會不會就是中華電(2412)？」他表示畢竟網通跟電信類股似乎沉寂了好一陣子，但卻走在5G的主流趨勢上，後勢或許可期。

大多數網友不認為中華電有成為飆股的體質，「等遠傳跟台哥大倒了就會噴了」、「連漲3根我請100份雞排」、「那股市大概真的瘋了」、「大盤應該兩萬」。也有網友分析，中華電若要噴出「今年EPS至少要4.8以上」，短期內完全看不到這種劇本上演的可能。認為就算能有巨大商機及ARPU(每用戶平均收入)改善，頂多也是逐月緩漲，要成為飆股可能性相當低。

其他網友也拋出正夯的題材互相交流，「奇亞幣、區塊鏈」、「資產股、台幣升值」、「缺糧、銅礦」、「工具機還沒整個開飆」、「營建真的躺在地上」。也有人提出可以布局目前相對大盤仍低檔的股票如百貨業，「看要不要用母親節、年中慶當名義炒一下」，其中遠百近日才出現打掉重建消息

然而不少人對於此類問題相當不以為然，建議原PO擲筊甚至觀落陰，認為就算買到飆股恐怕也抱不住。亦有人自嘲「我賣掉的都會狂飆」、「DR啦，往上飆或往下飆」、「宏達電，幫忙接1300的同伴下來」。

中華電 台股 區塊鏈 工具機 營建股

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