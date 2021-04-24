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男大生100萬投航運股！單月賺「347萬」創紀錄 網喊：太神

聯合新聞網 / 綜合報導
航運股近來漲幅大。聯合報系資料照
航運股近來漲幅大。聯合報系資料照

航運股近來表現瘋狂，台股投資人搶當航海王。一名男大生分享「翻倍再翻倍」的心得，他拿著100多萬元的資金投入股市，一個月前進場陽明、長榮，最近陸續出清，創下個人單月實現獲利最高紀錄347萬，網友也紛紛喊恭喜，「太神了」、「今年買航運股根本就是送分題啊」。

一名男大生在PTT「Stock板」發文，他說自己去年拿著100多萬的資金重回股市，從4、5月操作到今年第一季，靠著大量交易賺了150萬，光繳稅就繳了快50萬，手續費交了30萬，「換到一個過年禮盒，好像在給券商政府打白工」，因此決定改變操作方式，開始好好研究一兩間公司、產業。

於是在一個月前陽明公布自結單月eps(每股盈餘)後，決定進場陽明、長榮，長榮開融資，殊不知就遇到了長榮長賜號(Ever Given)卡蘇伊士運河事件，因此「吃了一根大綠棒」，但是判斷不影響海運大趨勢後，又再融資加碼長榮，過了幾天洗盤後陸續出清貨櫃航運，「嚐到甜美的果實，創下個人單月實現獲利最高紀錄347萬」。

他也表示目前已經離開熱門的傳產群組，資金重壓看好的半導體相關公司，依然期待1、2個月後的收成。他也大方貼出對帳單，一年來共賺進490萬。

網友也紛紛對他喊出「恭喜」、「今年買航運股根本就是送分題啊」、「對帳單給讚」、「太神啦」、「股神沒再自稱小資族的啦」、「重點是下一支是什麼啦？」，由於很多人要原PO丟離職單，他也澄清「別再叫我貼離職單了，小弟還沒畢業工作」。

航運股 大學生 長榮海運

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