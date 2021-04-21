台股漲翻他怨「為啥我的沒漲」 明細露餡網淚：根本炫耀文

台股「漲」聲不斷，昨（20）日收在17,323點，成功站上萬七，CRIF中華徵信所也表示，若從去年3月23日的盤中低點8,523.63點起算，到今年4月16日收盤的17,158.81點為止，台股指數共上漲了8,635.18點。有股民在PTT股市板表示，自己去年12月初買大汽電，但今年卻沒看見上漲，不禁哭訴「可以救救大汽電嗎」，想不到貼出的明細卻露餡，讓網友們表示「根本炫耀文」。

台股站上萬七、動能豐沛，勘稱「最強台股」，對此金管會主委黃天牧提醒投資人「注意風險，謹慎投資」，指出台股之所以屢創新高是因為有基本面支撐，再加上經濟表現穩定，呼籲投資人留意全球關心的量化寬鬆政策等帶來的風險與通膨問題。 股民哭訴「可以救救大汽電嗎」，想不到貼出的明細卻露餡，讓網友們表示「根本炫耀文」。 圖／截自PTT

一名投資人抱怨去年買的股都沒跟上這一波漲勢，表示「股票真不好玩」，不過他貼出的股票市值根本是成本的倍數，不禁讓其他網友笑稱「根本炫耀文，少在那騙」。

網友指原PO根本是「故意秀成本跟市值」，雖然大汽電可能不一定賺，但他帳戶內的股票成本僅162,966元，市值卻高達357,600元，指出「損益早就翻倍」，根本不需要因為一支沒跟上漲勢的股票出來哭。更多人則好奇被遮住的究竟是那些股，紛紛表示「其他的幹嘛遮」、「你根本是故意秀成本跟市值的吧」，希望原PO能告訴大家買了那些股。

有人表示「陽明30,100張藏起來嗎」、「華航不是漲翻了」，笑稱這根本是假討拍真炫耀。有人則就原PO詢問大汽電該怎麼處理的問題回應，認為冷門股放長線，領股利就夠了。