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從中鋼看起...「怎麼抓題材股」專家提6點 網讚超實用

聯合新聞網 / 綜合報導
最近台股好熱，有網友在PTT股票板請益「怎麼抓到題材股？」，獲得熱烈回響。圖為看盤示意圖。報系資料照片
最近台股好熱，有網友在PTT股票板請益「怎麼抓到題材股？」，獲得熱烈回響。圖為看盤示意圖。報系資料照片

最近台股好熱，有網友在PTT股票板請益「怎麼抓到題材股？」，他以鋼鐵、風電為例，提到半年前就有人喊出有題材，但這回來真的，鋼鐵股大漲，連長年「牛皮股」的中鋼(2002)都變成飆股，之前若有布局這波應該賺很大，他問「如何找到穩健又有題材效應的股票呢？」意外釣出「台股波段王」Gino回應，只見他不藏私秀出對帳單提出6點回應，讓鄉民參考。

Gino提出他操作策略的6大重點：

1.追族群上漲的第一根漲幅

這裡是指族群上漲的第一根漲幅，而非單一個股的上漲第一根漲幅。很多漲高的產業，會先暫時避開，等到休息後再考慮操作。

2.消息面

抓到族群後，開始研究消息面，最好是有族群性上漲的消息，這樣比較能帶動波段漲幅，像是近期最簡單的消息就是「漲價」。

3.盤勢及獲利模式

強勢盤的資金會變很多，強勢族群非常多，進場資金多；相對的弱勢盤資金很少，所以弱勢族群很少，進場資金少。可以藉此得到資金控管，弱勢盤容易出現虧損的狀況，藉此大賺小賠。

4.停損

這種操作的特性就是追漲，把每檔的最大虧損都盡量設置在相同水準。

5.類股選擇

真的要無腦選的話，選強的就對了。會同類股分散幾檔，以免選到弱的。

6.操作方式

因為是波段，進場後幾乎就是讓股價照著均線跑，看看有沒有什麼利空消息，所以不太花時間。Gino也特別提醒，因為現在盤勢強才有這樣的獲利，盤勢轉弱就是別讓虧損放大就好了。

由於PO文實用，網友一面倒大讚，「有對帳單先推」、「第5點獲益良多，有時只壓一家，結果另一間在噴很惱」、「這盤就是你隨便弄都會賺」、「Gino大的文證明了雖然今年常凹單可勝，但適時停損，」、「感謝推。很好的股票理財心得」、

台股 中鋼 股票

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