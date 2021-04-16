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1年股票「35萬→500萬」他公開ALLIN歷程！網膜拜：太神了
台股近來站上「萬七」，讓許多股民嗨翻天，一名網友分享了自己如何在一年內用35萬的資金賺到500萬，並且鼓勵大家「在股市只要肯努力研究分析，加上好的心理層面，我相信每個人都有機會」，讓不少網友膜拜直呼「太神了」。
網友在PTT股票板發文分享自己從「一年35萬賺到500萬的經歷」，首先他在2020年3月大殺盤時，真的跌到受不了，幾乎砍了所有持股，賣掉後拿回資金35萬，全部ALL IN聯嘉，中間還申請紓困10萬貸款，再加碼5張聯嘉。
接著又沿路買「達運」約55張，到最後加碼到約70多張，最後陸續在今年一月初獲利出清，加上12月剛開始接觸權證有部分小獲利，資金大約來到110萬左右。
今年初他蠻看好鋼鐵和面板題材，像是大成鋼、中鋼、中鴻還有彩晶、友達、群創，幾乎滿手的權證重壓，到了四月初也如預期全數出清，這時資金已經從35萬直躍到500萬。
他也說，這一年來幾乎不看任何書籍，也沒有追蹤任何訂閱，都是靠自己慢慢摸索得來的，也鼓勵大家，「在股市只要肯努力研究分析，加上好的心理層面，我相信每個人都有機會」。
網友看到也大讚「台灣巴菲特」、「股神好」、「35到500真的猛」、「一年賺14倍，屌打PTT所有股神」、「心臟夠大顆」，但也有人認為「你就是一百個賭徒裡活下來哪個人的心得」、「中間只要有一個步驟錯了，基本上就龜苓膏(歸零)」。
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