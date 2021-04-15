同時買10張日月光！一年後友獲利高三倍 內行曝：心態很重要

相同時間買入的股票，在不同的檔期、操作下，收入及虧損也是大不相同。一名網友在去年3月股災時與朋友分別購入10張日月光股票，但一年過去了，兩人的虧損收益卻大不相同，讓他忍不住哀嚎「是不是不要過於看盤，獲利才會好啊？」

一名網友於《PTT》上發文分享，他在去年3月股災時，與朋友各自購入10張日月光持股，股價當時買在53.5元，因有看盤習慣，原PO密切關注停利點，將虧損及收益精打細算。過了一年，持股已換了很多輪，收益卻僅有15萬元左右，然而他的朋友卻是放任股票，「不管不顧」下獲利卻突破了50萬，讓原PO懊惱表示「每天看盤獲利輸給不看盤的？是不是不要過於看盤才好？」

不少網友分享自身經驗，「買台積電就放著不用看盤」、「去年中旬買7張2330（台積電）後一直沒管它，目前+90來萬，繼續不管它」、「前年N張8081（致新）從80-100放到現在」、「可能吧！只是我自己曾半年沒看，結果並不好」、「買的點位夠甜就不用看啊」。

也有內行指點，「跌了就會想凹，漲了就想快跑」、「因為短進短出會影響理性判斷」、「要看持股啦，有些走長多的，真的不用進進出出」；但也有網友認為，「每個人策略不同，沒有對錯，只要能贏大盤就是有一定的功力了」、「我覺得心態的問題比較大」、「理性投股、心態穩定就好」。