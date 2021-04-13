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飛宏董事當然解任 股民驚：只持股5張「我比他還多」

聯合新聞網 / 綜合報導
台股13日震盪走高，突破前波高點，來到17041.37點，續寫台股盤中歷史新高紀錄，隨後權值股腿軟，震盪回吐漲幅。中央社
台股13日震盪走高，突破前波高點，來到17041.37點，續寫台股盤中歷史新高紀錄，隨後權值股腿軟，震盪回吐漲幅。中央社

電源供應器廠飛宏科技（2457）日前董事楊世雄轉讓持股達逾一半，台灣證交所公告當然解任，時間點碰巧是該公司股價高漲期間，引起網路股民們注意，有人一查才發現只持有5張股票，紛紛議論「結果才五張笑死」、「我比他還多」。

美國總統拜登啟動2.25兆基建計畫，其中將推廣電動車，設立50萬座充電站，台股相關概念股受惠，飛宏跟著連日飆近漲停，不過，台灣證交所9日於公開資訊觀測站公告，飛宏董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一當然解任，碰巧公布當日開盤股價就從41.95元跌至37.8元跌幅-9.89%。

不少網友上網查詢楊世雄所持有股票張數，根據資料日期110年2月，意外發現只有5張，意即他轉讓3張就當然解任。

PTT網友們笑稱，「5張而已…害我嚇了一跳」、「我比他還多」、「我明天接10張，可以讓我入董事會嗎」，也有人嚴肅地說「內部人都賣股，是警訊欸」、「沒什麼出貨卻一直飆」、「基本上這個跟掛名董事差不多吧，有幾個董事也零持股」。

飛宏董事楊世雄因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一當然解任。圖／公開資訊觀測站
飛宏董事楊世雄因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一當然解任。圖／公開資訊觀測站

台股 PTT 電源供應器 上市公司

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