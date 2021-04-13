飛宏董事當然解任 股民驚：只持股5張「我比他還多」

台股今（6）日跳空開漲，許多投資人都爭相搶進，不過有位網友表示他的家人因為all in股市，導致資金套牢，讓全家人籠罩在欠債的陰影下，因此發文詢問有沒有什麼好的解決辦法...

2021-04-06 16:49