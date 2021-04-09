他賣5張台積電全投入這支興櫃股 母氣炸網友反一面倒力挺

「護國神山」台積電屢屢帶動台股上漲，成為許多投資人心目中的首選，有網友貼文抱怨哥哥將買房子的頭期款全部拿去買未上市的股票「力積電」，媽媽得知後氣炸，哥哥也不肯換回來，原PO無奈的求助鄉民們「該怎麼勸勸我哥？」沒想到眾人幾乎一面倒地力挺哥哥。

原PO在PTT寫道前天（7日）哥哥告訴媽媽，他買了一堆未上市的力積電股票，進一步得知原來哥哥將5張台積電和1張友達賣掉，總共拿回305萬元左右，而這筆錢是原本是要用來當作買房子的頭期款，沒想到哥哥竟然全部投入興櫃股「力積電」，讓家人全都傻眼。

沒想到昨（8）日台積電漲而力積還跌，讓媽媽簡直氣炸，要求哥哥換回台積電但遭到拒絕。原PO說因為已經訂了預售屋，媽媽擔心後面工程款繳不出來，而且他還透露去年哥哥玩原油正二賠了150萬，也難怪哥哥的投資讓一家人很擔心。

沒想到貼文一出，多數人反而力挺哥哥決定，「台積電是睡得安穩啦，至於報酬率，說不定力積電更猛」、「不要瞧不起小GG（力積）的爆發力」、「其實這不好說，說不定力積電抓狂了狂飆」、「力積電很有機會，要噴可是噴的比任何飆股還要快」、「你老哥是對的，到時上市連房貸都有人幫繳了」、「力積並不一定比台積差，誰輸誰贏難講」、「力積電的線型並不難看，真的不好說」。

不過也有網友提醒風險問題，「不是不能買，但買的方式風險太高」、「這種未上市一切都不夠透明的股票我不敢玩」、「明年看是換新房還是住套房了」、「拿必要的錢去歐印（all in）單一標的就是賭徒，不可取」、「不然跟他說台積力積各一半啊，歐印確實危險」、「他哥的問題是後面還有工程款要繳，這筆錢不一定能一直放到漲回來」、「買房子的錢有點危險，因為不是閒錢，很可能受不了波動」。