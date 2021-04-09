網紅玩棒球「韭宮格」選股 兩周後報酬率驚人！網讚：股神巴菲啾

台股今(9)日早盤開高，一度攻上萬七關卡，終場收在16,854.1點。買股幾乎已經成了全民運動，你都怎麼選股？看基本面、技術面、籌碼面，還是聽神祕的小道消息？網紅啾啾鞋日前挑戰史上最荒謬選股法，用「棒球九宮格」來決定股票代碼，他共砸了290,886元，買進8檔股票，兩周後全部出貨，報酬率意外驚人。

網紅啾啾鞋在Youtube頻道放上影片《用30萬亂丟股票代碼，丟到就買！兩週後會爆賺還是慘賠！？》，3月15日他跑到公園玩「棒球九宮格」，只要丟出代碼，無論是漲停的飆股或有點小貴的國民ETF，他全買下去。因為狂砸近30萬元瞎買，啾啾鞋自己笑稱是「韭宮格」投資法。3月29日他將股票全數賣出，並PO出對帳單，扣除交易手續費，短短14天，共賺進10,214元，總獲利達3.51%。

網紅啾啾鞋日前挑戰史上最荒謬選股法，用「棒球九宮格」來決定股票代碼。 圖擷自啾啾鞋Youtube頻道

網友笑翻，「我都用擲筊的」、「這段才是真正的愚人節影片吧XDDD」、「韭宮格啦！開割」「千萬不要無腦投資，不然⋯⋯手會很痠」、「以後就會看到一群人在公園丟9宮格」、「有研究的賭博叫投資，隨便的投資是種賭博，魔鞋啾啾：蛤？我就是賭神！」、「審慎評估(拿出九宮格)」、「看來新角色舖好梗了，股神巴菲啾誕生」。

啾啾鞋坦言，自己運氣很好，其中兩檔個股正好漲很多，其他多是平盤，賣出前一個交易日，大盤也正好走強，所以才能開出這樣的報酬率。他也提醒網友別忘記分散投資，這只是好玩的實驗，「投資還是要做功課。」