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朋友後悔買台積電！他天天被煩求解 內行曝台積電本質真相

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台股連三日改寫創歷史新高，「護國神山」台積電也一直是熱議的話題股票之一。不過日前有網友表示，自己朋友一個月前買了約600元左右的台積電，結果近期股價一直上下震動，讓朋友好後悔，貼文一出釣出專業網友解答。

原po在ptt的「Stock」板發文表示，朋友一個月前買了600元左右的台積電，心想年後利多不斷要噴了，結果近期卻上下震動，上禮拜千億擴產新聞也沒什麼反應，反倒中小型股飛天遁地，隨便射飛鏢都噴，然後TSM（台積電）又開始緩跌，感覺要繼續盤，且朋友整天就羨慕「吃不到魚」。

由於朋友三天兩頭就詢問原po該怎麼辦，讓他實在有點受不了，於是詢問大家該如何回應朋友？

對此，有網友就回文表示，台積電去年連續兩次漲停到今年從530元飆到679元，許多人都以為台積電是飆股，但其實不是，台積電某種程度上是外資的控盤工具，不能一下漲的太誇張，真的漲太誇張總要修正回來。

該網友接著說，撇開今年跟去年不談，台積電在兩百多元可是盤了好一陣子，它性質就不是飆股，但是能讓你穩穩賺的好股票，就算買在高價的679元，放個兩年不賣，未實現損益開始變正的機會還是很大。

最後，網友指出，假若股市大崩盤，政府基金第一個進場救援的個股，一定也是台積電，所以台積電不是買來做短期的，性質與中華電是一樣，直呼「你朋友買台積電放個兩年都不賣，如果還是賠錢的話，我是不信啦」

貼文一出引起熱議，其他網友紛紛留言「有些人哪檔飆追哪檔，套了之後騙自己說是長期投資，跌了幾％捏不住就賣了」、「買台積電根本不需要天天看盤」、「買其他每天心驚膽戰，一下怕沒上車一下怕太慢下車」、「你要買在650的人看別人狂賺，應該會很嘔吧」。

雖然多數人都看好台積電，但也有網友認為「你要存股，台積電不是首選」、「說台積電好股票笑死」、「不要再叫新手買台積電了，真的害死人，新手該買的是ETF（指數股票型基金）」。

台積電 股票 台股 ETF

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