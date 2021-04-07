台股頻創新高！他驚一堆大學生炒股 「是不是太好賺？」

清明連假期間，受到國際股市大漲的激勵，台股昨（6）日創歷史新高，而今日開高震盪，盤中兩度翻黑，不過終場以16,815.36點作收，上漲75.49點，仍然寫下收盤新高。台股頻漲也讓人好奇是不是股票太好賺，以致於很多人乾脆都不工作了，全心玩股票？貼文一出引起熱議，有人認同也有人不以為然。

一名網友在PTT寫道，從去年（2020）開始台股就不斷地漲，幾乎所有的類股都在漲，讓許多股民都賺得笑呵呵，荷包也滿滿的，他甚至還在論壇上看到一堆大學生在炒股，「一年獲利幾百％的，抖音也一堆人炫耀帳單賺多少錢，如果複利下去不得了了」。原PO好奇想問「股票好做，是不是一堆人全職操盤不工作了呢？」

貼文一出引來兩極評論，支持趕快進場的人認為「很像父母形容有段時間的臺灣」、「臺灣錢淹腳目」、「超好賺，趕快歐印啊」、「現在還在山腳，有錢就快買」、「同事上班都在看股票，時薪的三倍」、「賺錢本來就要靠股票，難道靠薪水？」、「真的好賺啊，現在不買難道兩萬點才買嗎？」

不過也有網友不看好的說「跟一窩蜂當外送仔一樣，只是股票死亡率比外送高」、「上一個這麼說的，已經回去工作了」、「你看到賺的，那你有看到賠的嗎？」、「賺的時候好賺，不懂收手的，大跌時通通都要吐回去」、「買股票請回歸基本面，萬六都炒的，但沒人知道何時下車，一路崩到一萬差不多」、「末升段都結束了，不可能無限上漲。近5年都不可能再有這種漲幅，有跟到就賺一波」。