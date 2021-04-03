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如何挑選當沖標的？專家：鎖定手機APP3大排行

采實文化 / 文／劉家誠Jasper
如何挑選當沖標的，作者有自己的一套心法。 圖片來源／ingimage
如何挑選當沖標的，作者有自己的一套心法。 圖片來源／ingimage

當沖教學這幾年，我常常遇到學生問的其中一個問題，就是怎麼挑選當沖標的。有些人會看新聞、報章雜誌去挑選，有些人會看營收去挑選，這樣的挑選方式其實沒有一個準則，甚至是常常挑選到沒有成交量，或是隔天沒什麼漲幅波動的標的，這樣的當沖比較難長期穩定獲利。

挑選當沖標的，我建議當沖標的前一天成交量不能太少，這樣可以避免發生當沖的意外，成交量太少的股票很容易被單一主力操縱股價，萬一跟你操作的方向相反就很容易大賠。

接下來，隔天要怎麼找出有機會大幅度波動的股票，作者這邊用手機APP，教各位如何善用三大分類去挑選。

每一天，我都會挑選出隔天適合操做當沖的標的，用各券商的APP裡點選：

類股報價⇒熱門股⇒漲幅排行、跌幅排行、週轉排行

如下三圖。

點選「類股報價」。圖／采實文化提供
點選「類股報價」。圖／采實文化提供

點選「熱門股」。圖／采實文化提供
點選「熱門股」。圖／采實文化提供

從漲價、跌幅和週轉排行逃選標的。圖／采實文化提供
從漲價、跌幅和週轉排行逃選標的。圖／采實文化提供

從這三大排行裡面挑選出隔天適合當沖的標的。

❶漲幅排行

各股票上漲幅度的排名，從這類排行可以看出哪些股票是漲停的，哪些股票是漲幅超過5％的，再從成交量與股價去篩選出適合當沖的標的。

❷跌幅排行

各股票下跌幅度的排名，從這類排行可以看出哪些股票是跌停的，哪些股票是跌幅超過5％的，再從成交量與股價去篩選出適合當沖的標的。

❸週轉排行

「週轉」又可以解釋成「換手」，各股票週轉率的排名，從這類排行可以看出哪些股票是屬於熱門股、股票量通性好、股價起伏較大，再從成交量與股價去篩選出適合當沖的標的。

《圖解最高勝率手機當沖》。圖／采實文化提供
《圖解最高勝率手機當沖》。圖／采實文化提供

以我的建議，從這三大排行裡，找股價低於300元（操作風險較低）、50元以下的股票最好超過2萬張的成交量、50元以上的股票最好超過1萬張的成交量。成交量太少的股票很容易被特定人士操控價格，這樣對於當沖的風險來說，會太高，因此建議避開成交量少的標的。

(本文摘錄自《圖解最高勝率手機當沖》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

當沖 股票

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