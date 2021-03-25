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台積電瘋狂暴跌！他持股623元問「停損改抱金融股？」網吵翻

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電有「護國神山」之稱，從去年開始就熱度不減，不過日前英特爾宣布斥資增建新晶圓廠，導致台積電股價大幅下跌，今（25日）最低更是來到571元，有網友哀號問「當初跟風進場，現在是不是該認賠出走？」

台積電（2330）25日收盤價為575元，，小跌0.17％，盤中更一度低點來到571元，對比先前一路飆破670元的光景，可謂相差甚大，許多散戶及股民們都感到不安。

原po就在「Dcard發文表示，台積電這次的跳空好可怕，承認自己當初跟風進場，買在623元的均價，感到相當不安，疑問「該認賠出走還是改抱安全點的金融股？」

貼文一出引起熱議，多數網友認為「這波就單純籌碼亂主力外資不想讓散戶解套洗盤而已，等一堆沒耐心散戶下車又會噴上去了」、「不缺錢的話就放著吧」、「勸你想清楚，不要你停損買飆股，飆股剛好躺下，台積電復活」、「就台積可以做的產品良率每一個未來科技都需要用到，Intel這個技術光是要追上台積就非常難了遑論要蓋廠增產穩定良率」、「買台積不都當存股嗎？存股就是逢低加碼，瘋狂攤平，然後一漲到成本價馬上停損，帥！這就是股民」。

也有網友建議此刻就該「認賠殺出」、「會買股票都是想賺錢的，沒人會想賠錢，外資覺得賺夠了就收手很正常」、「誠心建議，適時停損」、「台積電400才合理」。

台積電 Dcard

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