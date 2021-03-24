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從「韭菜」變分析師 他靠這招玩台股從虧30萬到獲利200萬

聯合新聞網 / 綜合報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

多頭趨勢人人都是股神？相信2020年許多股民都在股市中賺了不少錢跟經驗，有網友就分享，他如何從虧損30萬到獲利200萬的心路歷程，讓許多網友大讚，「勝在心態很好，保持下去會是股市常勝軍」。

原PO在Dcard發文表示，從2020年3月至今，是他在股市中重生的一年，原本他只是一個小小的存股族，每個月自律買進，慢慢累積張數，沒想到因為去年的股災讓他從原本損益+5W，短短一個月內跌到-30W，經過這次震撼教育，讓他下定決心要認真研究股票，不再當一個別人說什麼就信的人。

在經過新一輪退場與進場的洗禮之後，原PO從一個股票菜鳥，變成朋友口中的小小分析師，他也結論出一些成為小小分析師的心得，包括「股票並不是會無腦上漲，要適時獲利了結」、「調整所有資金，保留30%的資金在身上，存股水位50%，價差水位20%」、「不去買無基本面的股票，因為我認為雖然飆得快但風險較高」，他也鼓勵所有存股族，自己的決定自己負責，就算失敗了，只要重新再努力就好。

貼文一出，許多網友都大讚原PO心態很好，心態穩也比較容易在股市中站住腳，「原PO勝在心態很好，保持下去應該會是股市常勝軍」、「一開始都是要先繳學費，沒繳學費的人講難聽一點，牛市隨便買都賺，最後還是會憑實力輸回去的」。

不過也有網友酸，去（2020）年趨勢多頭，不管怎麼買都不太可能賠，「去年賺錢真的沒什麼好驕傲的其實」、「股市多頭人人是股神」、「去年三月，有在小研究的都可以賺啊」、「拿2020年來說其實沒什麼說服力」。

Dcard 台股

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