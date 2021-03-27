小股民注意！聽見誘人的小道消息 你應該先做這三件事...

讓人心動的小道消息，該怎麼應對？

收購、合併、投資、臨床實驗、對外授權（License out），諸如此類的小道消息確實很吸引人，但是這些消息傳到各位耳裡前，已經不知道經過多少手了。正在閱讀這本書的上班族們，說難聽一點都是拿到的都是垃圾水準般的消息，如果被誘惑的話，十之八九只會淪為他人的提款機。

但是這些聽來的小道消息確實已經令人內心搖擺不安，我們該怎麼辦呢？所以這個部分，我要簡單告訴各位一個「可以幫助你們決定要買還是不買」的小祕訣。

對於新手而言，聽到「小道消息」的時候內心肯定激動不已，腦海裡只會想著要快點進場才行，不知不覺滑鼠就移了上去，把這支股票收藏到我的最愛，然後點下買進的按鈕。但是股票高手們聽到小道消息的時候，都會把消息假設為「負面消息」，然後開始看線圖。

首先，我們要做的是深呼吸。不管是多麼讓你心動的小道消息，股價也絕對不會在隔天立刻上漲，所以請不要太過於急躁。如果是那種還沒散播出去的A級消息，至少也要花上幾週跟幾個月的時間才能實現，所以股價也不可能立刻上漲。也就是說，我們沒有理由要著急，請慢慢觀察線圖。

如果這支股票有好消息，股價絕對不會出現下滑的趨勢。持續上漲或在底部拉鋸的狀態下，才會有好消息傳出。假如你聽到小道消息的時候，線圖上已經漲超過底部的30% 以上，請千萬不要買進。

舉例來說，下面這種股票就是絕對不能碰的股票，而且這種線圖會出現負面消息的機率比較大。

首先是新元綜合開發，這支股票有各種正面消息跟負面消息，但股價確實在公司發布一則小公告後就急速下滑，這種線圖想漲回的機率幾乎是零。

下面是最近傳出獲得Yellow Mobile 500 億投資額後，出現長紅K線的BK Tops，我們可以看出他的線圖跟新元綜合開發的走向非常相似。

但是投資新手千萬不要在股票高點時，聽到小道消息就直接買進。接下來是三本精密電子，在股票已經比低點漲超過80% 的時候，傳出名為Blue Side 要斥資數百億對其進行第三方配額增資收購的消息。該公告一傳出股價立刻崩跌，最近甚至還傳出延遲繳納的狀況。

就像我們所看到的，聽到小道消息的下一步務必要確認線圖，如果股價已經在高點的話就千萬不要進場。

也請務必要確認成交量，沒有成交量的冷門股，就算有好消息傳出，股價也不會產生太大的變動。

《社畜的財務自由計畫》。樂金文化／提供

雖然我一直在提到小道消息，但是公司重要的未公開情報，能傳到各位耳裡的機率幾近於零（這也違反了資本市場法原則）。即使根本不可能有高級情報傳來，耳根子軟的人卻還是會上當而買進股票。這真的會造成鉅額的虧損，因此我才再三囑咐，買股票之前請務必要確認線圖與成交量。

股票賺了九次卻一次賠光的故事，說的正是那些聽信小道消息，結果載舟又覆舟的人。請一定要小心謹慎！我可以非常肯定的告訴大家：傳到各位耳裡的小道消息，就是全國股民都已經知道的消息了。讓我們再一起說一次吧。

所有人都知道的消息是什麼？壞消息！

(本文摘錄自《社畜的財務自由計畫》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)