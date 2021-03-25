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當沖別貪心！由小開始培養紀律 再慢慢放大倉位

采實文化 / 文／劉家誠Jasper
高勝率的當沖手法，停損一定要做的好。圖為股市示意圖。 圖片來源／ingimage
高勝率的當沖手法，停損一定要做的好。圖為股市示意圖。 圖片來源／ingimage

杜絕大賺的念頭，從小單開始

很多人剛接觸當沖時，會被快速的獲利所吸引，而去挑戰高價股或隨意放大張數。

由於高價股很容易重倉，這是因為輸贏很大，很符合人性的貪婪，例如：700元的股票1張就是70萬元倉位，3張就是210萬元的倉位，你無法選擇70萬元以下的倉位，因此很容易把自己曝露在重倉的風險之中。

我認為，在還沒建立扎實的停損動作，就操作高價股，屬於自殺的行為。你可能因為運氣好，大賺一筆，但如果沒有策略，很快就會虧損，甚至大賠畢業離開市場。

由於當沖不需要本金交割，所以很容易會忽略倉位的風險而隨意放大張數，當20元的股票你隨意的放大張數到20張、50張，甚至100張，一但虧損都是很容易會慘賠的，萬一不小心被鎖漲停、跌停，那後果更是不堪設想。

市場上，有很多當沖的教學老師，甚至有些老師會在某個價位叫你進場，這樣的帶單學習當沖是無法學到自我判斷的操作能力。我認為，這並無法快速讓你走入穩定，當沖技巧是一回事，紀律又是一回事（紀律需要時間訓練），心理層面又是一回事。

找一位真正穩定的操盤手觀摩他的對帳單，向他學習當沖手法、停損、停利，慢慢建立起自己的操作系統，這才是真正學習當沖的過程。

在學習的過程中，從小單開始操作，每一次的進出場倉位不要超過10萬元，例如：20元的股票一次最多進場5張、50元的股票一次最多進場2張，以此類推。

《圖解最高勝率手機當沖》。圖／采實文化提供
《圖解最高勝率手機當沖》。圖／采實文化提供

杜絕大賺的念頭，一步一步把停損動作練起來，高勝率的當沖手法，就是只要你的停損做的好，是有機會獲利的，等你建立起一段時間的交易系統後，月損益會慢慢從虧損到損益兩平，接著小賺，持續小賺一段時間，你才能慢慢培養起當沖的紀律，再慢慢放大倉位。

(本文摘錄自《圖解最高勝率手機當沖》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

當沖 高價股 手機

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