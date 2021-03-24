當沖其實不可怕？專家教你一天5分鐘 默默幫自己加薪...

顛覆當沖的刻板印象

任何的金融商品交易行為，都有賺有賠，股票當沖也一樣。

股票交易對於大部分偏保守的長輩眼中，是一個有風險、難度高的投資行為，尤其是短線交易的當沖。

我學習當沖的第一年，摸索各式各樣的當沖技巧，這一年也是穩定虧損的一年。當你全心投入在學習某個領域時，你無法不讓周遭的人覺察這件事。股票交易的第四年，也是我學習當沖的第二年，家人得知了我在股票市場賠了不少錢，他們希望我能遠離股票交易，並限制了我每個月的開銷，扣掉信貸、車貸和強迫儲蓄1萬元，當時我每個月的可支配金額只有6,000元（比我念大學時的生活費還少），那段時間是我奠定當沖紀律與逆轉家人對股票當沖的刻板印象。

因為每天都有不能大賠的壓力在，因此開始珍惜小賺，只要每個月能在股票市場提款5,000元以上，我的生活開銷就能無虞。慢慢地，第二年的每月固定付貸款加儲蓄，並每個月固定用當沖賺取2萬元的收入，家人從一開始的擔心到後來的尊重。過程中取決於你自己怎麼看待當沖交易。在經歷過大賠與嘗試各種當沖方法之後，我開始有紀律、有計畫地執行手機當沖。

每個月固定一筆不影響生活的金額來操作手機當沖。

每天固定花5到10分鐘來操作手機當沖，然後不影響正職工作。

在日復一日用有限的金額與時間來練習操作時，我發現自己更加珍惜每一次的操作機會，更加慎重的看待每一次進場，也慢慢地在當沖第三年開始累積更多的財富。

2020年3月，疫情爆發導致股市重挫下跌，我身邊不少長輩、親友因為股票持股的虧損讓生活痛苦不堪，甚至不少人因此出清持股或認賠離開市場。

那段時間，股市每天劇烈波動，但由於我保持良好的操作紀律，加上高勝率的當沖技術，讓我2020 年的獲利更上一層樓，周遭越來越多人來向我學習當沖，越來越多人真正了解當沖交易的本質。不需要冒著隔夜漲跌的風險，不需要準備本金留倉，完整詮釋了「今日事、今日畢」的操作準則。

2019年某天，我在臉書收到一位親戚的訊息：「我看到你在網路上分享的手機當沖，我本身也有在做股票交易，也接觸過當沖，但覺得很難，有機會一起吃個飯，再跟你請教一下當沖交易。」

於是，我跟親戚約了某天平日的下班時間，一起吃晚餐。

當時，親戚問：「你平常都要上班，你是怎麼做當沖交易的？」

我回答：「我一天只抓工作空檔操作5到10分鐘，然後用手機當沖，所以不影響工作。」

親戚非常驚訝地回答：「他以前在看股票常常就是看了一整個上午，花了非常多時間。」

我接著回：「我操作當沖已經兩年，也穩定獲利超過兩年，在網路上分享手機當沖才慢慢被大家看到，然後找我學習。」看著親戚疑惑的眼神，我拿起手機，放了幾部我自己錄製的手機當沖實戰影片給他看，他心中的疑惑才慢慢解開。

《圖解最高勝率手機當沖》。圖／采實文化提供

2020年4月，全球肺炎疫情延燒，我毅然決然的選擇辭去軟體工程師的職務，看似衝動的抉擇卻是我心中衡量已久的決定，我還有更多的興趣與專長想發揮。我運用自己軟體開發的專業，結合股票市場的操作經驗，與另一位我的學生文清合作，創辦了行動覆盤軟體系統與LINE 機器人自動提醒的先行者系統，協助更多人當沖操作，把興趣結合專長再實現教學價值，周遭的親人、好友也慢慢從尊重到支持我專注的當沖領域。

各行各業都有熟練與精通的專業人才，直到現在我仍然持續在股票市場上精進自己，不斷實戰，不斷累積經驗，創造更多的價值。

(本文摘錄自《圖解最高勝率手機當沖》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)