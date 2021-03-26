超級散戶心法：想在股市賺錢 要買「容易賣的股票」

股票的核心是什麼？是「buy」還是「sell」？很會投資股票又是什麼？是買得好重要？還是賣得好重要？

這是股票界裡，為數不多的共同真理中的其中一項。

股市的本質是「sell」

假設我們持有1億元價值的A股票，隨著股價上漲雖然想出售，但是卻都沒有人委買，就算現在的股價已經+10%，如果在委賣上填上1億元，應該也會不斷下滑到跌停。這麼做不行，那樣做也不行，結果沒能在理想的時間賣到理想的金額，最後以虧損結尾，這是很常見的案例。

俗話說「玉不琢，不成器」。不管股票再怎麼漲，如果獲利無法實現的話就沒有任何用處。所以為了獲利，不要去買好的股票，而是要去買「好賣的股票」。嘴上回答「股票的核心是sell！」，但是戶頭裡卻有五到十支股票的人，就是一個什麼都還不懂的股票新手。

不管你再怎麼說自己是長線投資，你的帳戶裡還是充滿了「大雜燴」，這樣的人是無法成為價值投資人的。不管你是不是專職投資人，如果你賺的比你上班還少，每天過得心驚膽顫，就不能成為專職投資人。

同樣道理。如果你認為買進好股票才能賣得好，也就是糾結在buy方法的散戶們，你可以立刻把股票視窗關掉，然後直接去百貨公司，裡面有很多品質很好的商品。在那裡買的東西，至少以後還能當二手品賣掉，有些情況下，搞不好賣二手的價格還比原價高。

就像我前面提過的，韓國股票是在箱型市場內漲跌，散戶獲得消息的能力無從跟法人與外資比較，所以我們才需要短線。法人與外資的錢基本上接近無限，因此買優良股票並沒有錯。他們在KOSPI（韓國綜合指數）突破兩千三百點大關的現在，只需要挑選指數良好的股票進行投資即可。因為資本額夠大，一年就算只有30%的報酬，也能夠賺到驚人的金額。法人與外資的目的只是要賺取比利息更高的報酬率罷了。如果你是散戶，但是有10億（約新台幣2,500萬元）左右的資本額，可以進行價值投資或長線投資，就算一年報酬率只有10%，一年也能賺到1億元，很不錯吧。

但是這本書是為了那些目前沒有太多資本，又希望能讓人生翻身的上班族散戶所寫。我們一年裡至少要有100%以上的報酬，才有可能稍稍抓到成為有錢人的那條線。如果想在首爾買一套房子且不貸款的話，一年就必須要有300%以上的報酬。

為了能創造出如此的報酬，我們需要三點原則。

❶買容易賣的股票。 ❷要像守護自己的生命般，守護自己所訂定的停損點。 ❸漲停板不屬於我，就算只有賺100塊也要賣。

《社畜的財務自由計畫》。圖／樂金文化提供

只要好好堅守這三點原則，周轉率就會大幅提升。採用短線的話，周轉率必然會上升。2015年當時，我從平均庫存480萬晉升到1.5億時，周轉率是29.9萬%。

(本文摘錄自《社畜的財務自由計畫》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載)