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年輕人都愛存金融股 網點出一好處：不香嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
近日集保結算所公布了2020年20-29歲股民，持股庫存排行榜前20名，發現有5成比例為金融股。（本報系資料庫）
近日集保結算所公布了2020年20-29歲股民，持股庫存排行榜前20名，發現有5成比例為金融股。（本報系資料庫）

近日集保結算所公布了2020年20-29歲股民，持股庫存排行榜前20名，發現有5成比例為金融股，有網友好奇，年輕人真的都愛金融股？還是是爸媽拿小孩帳戶存股用的？

原PO在Dcard發文表示，集保結算所公布的數據20-29歲股民，持股庫存排行榜前20名有5成比例為金融股，前三名分別為玉山金（2884）、元大高股息（0056）、中鋼（2002），原PO表示看到中鋼在前三很不爭氣的笑了，懷疑是不是爸媽拿小孩的戶頭存股用的，不過他自己也查了一下玉山金「確實蠻想入手的」。

貼文一出，許多網友都紛紛表示，存金融股好處就是穩定、成本低，「年輕人沒本錢賠啊，乖乖領股息不香嗎？」、「我第一張買的金融存股就是永豐，發的很大方」、「存台新2年了」、「存兆豐，昨天買了開發金」、「自己有存了了國票金跟華南金，不太敢衝啊，本金不多怕失敗直接探親，所以乖乖領股息了」。

不過也有網友認為，年輕人要敢衝，只存金融股會誤了大好青春，「我一張金融股都沒有，年輕人要敢衝」、「年輕人存什麼金融股，多的是時間看盤」、「金融股就是潛在回報低，但風險沒比較低，不如買科技股，潛在回報還比較理想」。

金融股 存股

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